Cuatro heridos en un vuelco sobre la Ruta 22, cerca de Villa Regina

Dos personas trasladadas al hospital por un vuelco sobre la Ruta 22. Foto: Gentileza Radio Slogan.

Un vuelco hubo este domingo sobre la Ruta 22, cerca de Villa Regina. Iban cuatro ocupantes en el vehículo. Fueron trasladados al hospital local, con heridas de diferente gravedad.

Cuatro ocupantes en el auto que volcó sobre la Ruta 22

Fuentes de la Policía de Río Negro indicaron a Diario RÍO NEGRO que el accidente fue en el km 1136, cerca del kartódromo. El siniestro vial fue protagonizado por un Gol Trend color negro. Ocurrió minutos antes de las 8 de hoy.

Según informó LCR Diario Digital en el hecho trabajaron el cuerpo de Seguridad Vial con asiento en Chichinales, bomberos voluntarios de Godoy y de Villa Regina, y personal de salud. También intervinieron efectivos de Criminalística y colaboraron las Unidades 65 y 5.

El medio de la localidad señaló que los ocupantes del auto eran todos oriundos de Ingeniero Huergo y viajaban hacia Villa Regina. Resultaron con lesiones de diferente gravedad.

Murió un hombre luego de un vuelco en la Ruta 69

Un accidente ocurrió esta madrugada sobre la Ruta 69 en cercanías a uno de los accesos a Villa Manzano. Murió una persona de 37 años.

«En el lugar se realizó rastrillaje con familiares, bomberos y personal policial sin dar con el sujeto», indicaron fuentes policiales a este medio.