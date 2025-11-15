Ruta 7 en Cortaderas: Figueroa y el presidente de YPF, Marín, confirmaron la segunda etapa

La segunda etapa de pavimentación en ruta 7, en el sector de Cortaderas está confirmada y en diciembre se conocerán las ofertas para este tramo. El anuncio lo hicieron el gobernador Rolando Figueroa y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Los próximos 35 kilómetros buscan consolidar la comunicación para la industria en Vaca Muerta y los habitantes que deben transitarla.

El gobernador Rolando Figueroa y el presidente de YPF, Horacio Marín estuvieron en Chos Malal y desde allí confirmaron que se ejecutará la segunda etapa de la ruta 7, en Cortaderas. La fecha fijada para conocer las ofertas de este tramo es diciembre.

Al respecto, el gobernador Figueroa señaló que se está «construyendo la sustentabilidad social que es tan importante para el progreso de nuestros pueblos”. En esa línea, destacó «la celeridad» con la que se quiere avanzar en una ruta anhelada históricamente, por lo que agradeció el compromiso de la empresa YPF.

Figueroa dijo que contar con esta ruta «tan emblemática, tan deseada por toda una región de la provincia es posible a partir del trabajo que venimos realizando en conjunto». Además, subrayó que se “está poniendo todo para que la Argentina se pueda poner de pie. Contribuyendo por supuesto también a este crecimiento de Neuquén».

Luego, el CEO de YPF, Marín, describió que las obras se encuentran en un 24 por ciento de avance y confirmó la segunda etapa. “A partir del 9 de diciembre es que se reciben las ofertas y queremos hacerlo lo más rápido posible”, dijo.

Los funcionarios estuvieron en Chos Malal (Fotos: gentileza)

35 kilómetros de pavimento

Esta segunda etapa consiste en 35 kilómetros que se adicionarán a los que están en marcha -20 kilómetros- con la proyección de completar una traza de 116. Tanto las autoridades como el presidente de YPF, coincidieron en los beneficios que esta mejora traerá tanto para la industria en Vaca Muerta, como para la población en general.

La pavimentación permitirá acortar distancias y tiempos de viaje. En cuanto a la primera etapa que se inició a mediados de este año tiene un plazo de ejecución de 12 meses. La lleva adelante la empresa neuquina Servipet -que ganó la licitación hecha por YPF- y se inicia desde unos kilómetros antes de la zona de Punta Carranza hacia el oeste.

El proyecto es pavimentar la totalidad de la traza: 116 kilómetros desde la zona de Punta Carranza hasta el empalme con la ruta nacional 40, en el paraje Auquinco.