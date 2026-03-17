Volcó un camión en Chimpay: cayó en una canaleta sin señalizar sobre la Ruta 22

Un camión volcó este martes en la Ruta Nacional 22, a la altura de Chimpay, luego de que su conductor detuviera la marcha sobre la banquina y no advirtiera la presencia de una canaleta sin señalización.

Un camionero resultó ileso luego de volcar en la Ruta 22

El hecho ocurrió cuando el vehículo —un camión Volvo que circulaba de oeste a este, desde Villa Regina camino al puerto de San Antonio Este— terminó incrustado en un desagüe lateral, lo que provocó el vuelco.

Según se informó, el chofer, un hombre de 65 años oriundo de General Enrique Godoy, resultó ileso y no sufrió lesiones a pesar de la magnitud del incidente.

Las primeras versiones indican que el conductor se detuvo momentáneamente al costado de la ruta y, al retomar la marcha o maniobrar, no logró visualizar la canaleta, que carecería de señalización.

El siniestro generó preocupación por las condiciones de seguridad en ese tramo de la Ruta 22, especialmente por la falta de advertencias visibles en zonas con desniveles o desagües.