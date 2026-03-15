Murió un joven motociclista de 25 años en Plaza Huincul: qué se sabe del accidente de este domingo

Un motociclista de 25 años murió en un accidente de tránsito ocurrido este domingo en barrio Universitario de Plaza Huincul.

El siniestro vial fue sobre la intersección de Avenida Benito Pérez y Nahuel Huapi.

Murió un joven que circulaba en moto en Plaza Huincul

Según comunicaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO por el siniestro falleció un joven de 25 años que circulaba en un moto 150 cc que perdió el control, derrapó y cayó al piso.

Fue trasladado por la ambulancia al hospital local por las heridas producto de los golpes, principalmente en la cabeza. Tiempo después, el joven falleció, indicaron desde el establecimiento de salud.

Intervino por el hecho personal del Comando Radioeléctrico de Tránsito Plaza Huincul y Fiscalía de Cutral Co.

Dos muertos en un choque sobre la Ruta 22, en el ingreso a Plaza Huincul

El sábado pasado, dos policías de Neuquén murieron en un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 22, en el ingreso a Plaza Huincul.

El accidente involucró a dos camionetas, una Kia Sorento y una Toyota Hilux. El Ministerio Público Fiscal informó que las víctimas viajaban a bordo de la camioneta Kia Sorento al momento del choque registrado a la altura del kilómetro 1324.

La Policía del Neuquén confirmó el fallecimiento del suboficial mayor retirado Atilio Contreras. También del oficial ayudante Julián Iván Zuñiga, de 26 años.