Volcó una camioneta del Departamento Provincial de Aguas en la Ruta 22: qué se sabe del conductor

Un vehículo oficial perteneciente al Departamento Provincial de Aguas sufrió un violento vuelco sobre la Ruta Nacional 22. El siniestro se registró a la altura de la localidad de Chimpay, en Valle Medio.

Fuentes oficiales descartaron víctimas fatales, pero indicaron que el conductor -único ocupante de la camioneta- tuvo que ser asistido por personal de Salud.

Violento vuelco en la Ruta 22: qué pasó con el conductor

El vuelco se registró el viernes en el kilómetro 1047 de la Ruta 22, en un sector conocido como «La Cueva del Pavo». Según la información brindada por Bomberos Voluntarios de Chimpay, cuando arribaron al sitio se encontraron con la camioneta, una Volkswagen Saveiro perteneciente al Departamento Provincial de Aguas (DPA) totalmente volcado.

En el sitio se encontraba el conductor, un hombre de aproximadamente 48 años y oriundo de Roca, que había logrado salir por sus propios medios. El personal confirmó quera el único ocupante del vehículo y no presentaba lesiones de gravedad, pero de igual manera fue trasladado al hospital local para recibir un mejor atención.

Sobre el incidente se remarcó que no hubo terceros involucrados por lo que se trató de un «autovuelco». Además el conductor fue quien declaró que, mientras se dirigía a Chimpay, perdió el control tras morder la banquina y como resultado, terminó despistando y volcando hasta quedar con sus ruedas hacia arriba.