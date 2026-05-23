Megaoperativo antinarco en Mar del Plata: encontraron drogas, armas, dólares y monos capuchinos tras realizar 30 allanamientos

El accionar formó parte de un megaoperativo con más de 30 allanamientos en simultáneo (Foto: Policía Federal de Buenos Aires)

La Policía Federal de Buenos Aires realizó un operativo en lugares sospechosos de la venta de sustancias, pertenencias robadas y animales exóticos en cautiverio. Parte del personal entró al bunker situado en el barrio Jorge Newbery de Mar del Plata donde se rescataron ejemplares de monos capuchinos y gallos.

El procedimiento formó parte de un megaoperativo para intervenir en distintos puntos sospechosos. El acto tuvo lugar el jueves 23 de abril y comprendió 30 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad dentro de Jorge Newbery, Belisario Roldán y Monte Varela.

La Policía desmanteló un bunker narco en Mar del Plata: cómo fue el operativo donde se rescató a los dos monos capuchinos

Al igual que en los otros focos de drogas abatidos, los oficiales secuestraron una importante cantidad de cocaína y marihuana. Los principales sospechosos no se encontraban en el lugar al momento del ingreso policial.

Durante la operación, la Policía Federal encontró dos monos capuchinos en cautiverio y varios gallos de riña. Personal de fauna silvestre actuó para resguardar a los animales y realizar estudios sobre el estado de salud de los gallos y monos.

Según los detalles de las autoridades, el hallazgo de animales exóticos en procedimientos por narcotráfico no es frecuente en la zona, por lo tanto la aparición de los monos generó sorpresa entre los investigadores.

Los dos monos fueron derivados con personal de fauna (Foto: Policía Federal de Buenos Aires)

La Policía desmanteló un bunker narco en Mar del Plata: cómo fueron los demás allanamientos en la ciudad

El caso se suma a otros operativos recientes realizados en Mar del Plata contra el narcomenudeo. En las últimas semanas, fuerzas federales y provinciales realizaron múltiples allanamientos en distintos barrios de la ciudad, con secuestro de drogas, armas y dinero en efectivo, además de varias detenciones vinculadas al comercio ilegal de estupefacientes.

Los allanamientos se llevaron a cabo por orden de la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma y con autorización de la jueza de Garantías Rosa Frende.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada y marihuana lista para su comercialización. Además se incaturaron:

771 gramos de cocaína fraccionada en 792 envoltorios

43 kilos de marihuana entre plantas, ladrillos y porciones listas para la venta

10 armas de fuego de distintos calibres

municiones

un arma casera tipo revólver

386.650 pesos argentinos

125 dólares en efectivo.

En la jornada se detuvieron a 17 personas presentes en los bunkers. La policía confirmó que aún quedan tres sospechosos prófugos cuya búsqueda continúa. Por ese motivo, las autoridades mantienen reserva sobre sus identidades mientras continúan las tareas de búsqueda para dar con los acusados.

Con información de Infobae