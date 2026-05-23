Corte en un cruce de la Avenida Mosconi de Neuquén este fin de semana: qué calle estará inhabilitada por la obra

Los trabajos se mantendrán desde este sábado 23 hasta el 25 de mayo inclusive. Foto: Cecilia Maletti.

La obra de la Avenida Mosconi en la ciudad de Neuquén interrumpirá temporalmente el tránsito: la municipalidad informó que durante este fin de semana largo un cruce quedará inhabilitado.

Los trabajos sobre la intersección se mantendrán desde este sábado 23 hasta el 25 de mayo inclusive, y la circulación se habilitará nuevamente a partir del martes 26.

Avenida Mosconi en Neuquén: qué cruce se cortará

Desde la municipalidad detallaron que permanecerá interrumpido el tránsito en el cruce de Chaneton y Gran Avenida, donde se realizarán trabajos para bajar la calzada de la ex Ruta 22 hasta el nivel del subrasante.

Esta tarea es fundamental ya que permitirá definir las alturas finales del corredor previo a iniciar la colocación de las capas estructurales definitivas.

El mapa de los cruces habiliatdois para este fin de semana largo. Foto: gentileza

Continuarán habilitadas las intersecciones de las calles Gatica, Don Bosco, Olascoaga, y Bahía Blanca.

Tramo 6 Avenida Mosconi: asfaltaron el puente Neuquén-Cipolletti

Hace una semana inició la colocación de asfalto en el tramo que comprende el puente carretero que une a Neuquén con Cipolletti.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, aseguró durante una visita al avance de la obra que se habilitará la circulación vehicular en el sector antes de fin de mes.

Por su parte, el intendente, Mariano Gaido, remarcó que se trabaja en la obra las 24 horas y comparó la Gran Avenida con la Ruta Nacional 22. «Hace 25 o 30 años diferentes gobiernos nacionales mantienen y todavía no finalizan«.