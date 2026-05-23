Aluminé recibe al mejor boxeo amateur, con la presencia del Huracán Narváez

Narváez, gran campeón del mundo y ahora DT, estará en el festivjar de la cordillera neuquina. (Archivo)

Luego de un prolongado parate, el boxeo amateur hace ruido en el interior de la provincia de Neuquén, más precisamente en Aliminé. Este sábado 23 de mayo, a partir de las 21, habrá 11 combates, con la presencia estelar de Omar El Huracán Narváez, el campeón del mundo récord que tuvo Argentina.

La actividad se cumplirá en el club Aluminé, en medio de una gran expectativa. La organización corre por cuenta de MAS Producciones y su referente, Miguel Serraiotto, adelantó que se vendieron muchas entradas de manera anticipada y por eso está garantizado un gran marco de público.

En la pelea de fondo se enfrentarán el local Aaron Licana contra Ezequiel Guíñez, de Cutral Co; mientras que en la preliminar cruzarán guantes Ailton Soto (Zapala) y León Blacetti, representante de Plottier. Narváez, que viene de dirigir a las selecciones nacionales, llegó a la zona con tres de sus pupilos de Trelew: Alexis Contini, Jeremías Almonacid y Valentín Figueroa.

El programa de Aluminé

Thiago Rodríguez (San Martín de los Andes) vs. Emanuel Valdéz (Villa Regina)

Matías Miranda (Cutral Co) vs. Alexis Huechucura (Neuquén)

Abril Ceballos vs. Mía Morena Quintulef

Uriel Carmona vs. Alejandro Quinteros (Cutral Co)

Guido González (Cipolletti) vs. Alexis Contini (Trelew)

Leonel Castro (Junín de los Andes) vs. Roberto Salazar (Plottier)

Miguel García vs. Jeremías Almonacid (Trelew)

Paulo Rosales (Junín de los Andes) vs. Martín Soaso (San Martín de los Andes)

Diego Contreras (Cipolletti) vs. Valentín Figueroa (Trelew)

Preliminar: Ailton Soto vs. León Blacetti (Plottier)

Pelea de fondo: Aaron Licana (Aluminé) vs. Ezequiel Guíñez (Cutral Co)