Vos, yo, protagonistas de una novela

El libro es para mí, un objeto preciado. Cada uno puede tener su experiencia con ese objeto, les cuento el propio.

Estar en contacto con los libros es hundirme en un mar interior. Aprendí a manejarme con la digitalización y puedo encontrar mi mundo también en ella. Fue una construcción, un proceso que llegó a buenos términos.

Sin embargo, el encuentro con un libro es como estar de la mano de un mundo paralelo. Encontrarme con una buena lectura implica abstraerme de mi mundo un rato y volar a tierras remotas con otras personas que empiezo a colocarle rostro y gestos, formas de caminar y reacciones.

Depende el libro me sumerjo en anécdotas que jamás imaginé o recorro cielos nuevos, costumbres y formas de pensar. Sumergirme en un libro es una experiencia única.

Tanta digitalización hace suponer que esa magia se pierde o, mejor dicho, se transforma. Pero tal vez no sea tan así.

Fui a la feria del libro de Buenos Aires. En un contexto soñado, debido a la presentación de mi libro, “Mi ambiente y yo”.

Ser una porteña patagónica por adopción implicó sensaciones diversas.

Llevo como una prenda los ruidos y la muchedumbre. Aunque ya no es mi costumbre, afortunadamente, no me resulta lejano a mi vivencia la gente agolpándose o pidiendo permiso en forma constante para atravesar dos metros de distancia.

Tal vez mis ojos patagónicos si se desacostumbraron a tanta magnificencia y más aun si es en relación a estos seres amados. Los libros.

La feria está bellísima. Cientos de editoriales ofrecen sus libros. Miles de autores nos acercamos a dar a conocer nuestro trabajo realizado con pasión y esfuerzo. Nos desnudamos, porque de eso se trata. Exponernos ante la mirada de otros con el afán de compartir una mirada, una historia, una investigación.

Mientras recorría y veía personas de todas las edades ojeando las páginas, conversando de diversos temas, agradecía esa palabra que tanto nos cuesta pronunciar: cultura.

Nos transformarnos ante cada pincelada de amor entre las letras. Las radios no quieren perder espacios y varias ahí están, presentes con sus locutores y programas que nos recuerdan que también existen los políticos.

Entre toda esa danza, la Patagonia. Con sus autores que mostraban sus relatos.

Que bella experiencia poder compartir así, abiertamente, un relato. Fue lo que hice. Micrófono en mano, con mi hija al lado por la que tuve el honor de ser presentada. Al comenzar a hablar la gente se fue sumando, muchos se sentaron, otros se agolpaban en los pasillos.

Relatábamos de la bienvenida de las chacras y de su gente a estos porteños al principio medio malhumorados y quejosos. Conversé de mi visita al basural de Cipo, como tantos a cielo abierto en el territorio argentino. Conté de mi cambio profundo después de ese día.

Compartí mi historia del juego, del teatro y cómo en cada paso que nos animamos a dar, nos vemos transformados.

Me referí a la magia de la vida, del protagonismo que cada uno puede hacer acerca de sí mismo.

En este mundo del todo ya, ¿hay tiempo para mirarse?

Si soy protagonista de nuestra propia vida… ¿qué elijo? Si puedo ser el autor de mi propio libro y yo soy el principal personaje… ¿qué gestos tendría? ¿cómo me movería? ¿qué tipo de vínculos? ¿qué trabajo?

Así como en una novela, puedo armar mi propia vida, mi recorrido. Somos, cada uno de nosotros, nuestra propia novela. Tenemos claro un hoy, un sitio, un pasado. Eso ya está escrito. Todo el resto, incluso qué relato quiero elegir de mi pasado y qué aprendí de él, es una elección.

Esas son algunas de las reflexiones de estos días y me pareció pertinente compartirlas porque tal vez, somos una gran feria del libro en forma constante, una fiesta de la cultura y nosotros ahí, tan distraídos.

Lic. Laura Collavini

