El museo “Jorge Gerhold” de Jacobacci incorpora una importante colección

Una valiosa colección de piezas arqueológicas fue donada al museo antropológico e historico “Jorque Gerhold” de Jacobacci, por un vecino de Bariloche.

Se trata de más de 100 objetos entre los que se destacan trahuiles, puntas de flechas, raspadores, hachas y un mortero de piedra, entre otros, que fueron recolectados por el biólogo Never Bonino, durante sus años del trabajo en el Estación Experimental Agropecuaria INTA de la ciudad andina.

Bonino es oriundo de San Francisco, Córdoba, y al poco tiempo de recibirse fue designado en Bariloche. Entre 1980 y 2015 desempeño su tarea en la Patagonia y en sus salidas al campo, además de estrictamente profesional, fue recolectando distintos objetos de los pueblos originarios.

Never Bonino trasladó la colección de piezas arqueológica hasta Jacobacci. Foto: José Mellado.

“Fui recolectando estas piezas en las campaña que realicé en mi paso por el INTA. Si bien estaba en Bariloche, mi trabajo me llevó a realizar distintos relevamientos en Tierra de Fuego, Santa Cruz, Rio Negro y eso me permitió relacionarse con gente de campo que me regalaba diferentes materiales. Así fui armando esta colección” sostuvo y agregó que, “hace un tiempo venia pensando en donar este material. Estoy grande y vivo solo. Crei necesario que esten en un lugar adecuado como un museo. Pregunté en el museo de Bariloche, pero no manifestaron interés. Hace poco, por Internet me enteré que existía este museo y me contacté con Julia -Heredia- y ella se manifestó encantada de recibir el material” añadió.

La donación quedó registrada en el libro de actas del museo. Foto: José Mellado.

Este jueves a la mañana, Bonino trasladó la colección a Jacobacci.

“Para nuestro museo es muy importante poder recibir esta colección. Hemos recibido donaciones, pero siempre han sido de uno o dos objetos. Ahora es una colección completa y muy valiosa” afirmó la presidente de la Asociación Muliadi, Julia Heredia, quien está al frente del museo de Jacobacci.

Junto al tesorero César Oyarzo, la mujer recibió la colección y agradeció a Bonino por el gesto. “Son objetos muy importantes que se suma al patrimonio de nuestro museo. Estamos muy contentos y agradecidos” afirmó Oyarzo. La donación, que quedó plasmada en un acta, quedó exhibida en la primera de las cinco salas que tiene la institución.