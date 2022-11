Multaron al remisero, pero permiten el Dakar: Orlando debe $100.000 por correr con carritos a campo traviesa en Sierra Grande

La competencia que se realizaba en 2018, con carritos hechos con material reciclado y empujados por adultos a campo traviesa. Ese año multaron a su organizador por $100.000, porque le exigieron seguros para los carros. Aún no lo pudo pagar

Hace 5 años la municipalidad de Sierra Grande sancionó con la insólita multa de $100.000 a un remisero que organizaba competencias de karting con tracción a sangre, con carritos que se construían con material reciclado y corrían competencias a campo traviesa.

La actividad reunía a la familia, porque los coches eran arrastrados por adultos y en su interior viajaban niños. Ya se había convertido en un clásico de los fines de semana. De lunes a viernes, en tanto, armar el mejor karting con materiales recuperados de la basura era otro gran entretenimiento.

Una de las competencias de 2018. Grandes y chicos a pura diversión

Pero la comuna comenzó a exigirles, a las precarias unidades arrastradas por vecinos, los mismos requisitos y seguros que deben poseer los vehículos de alta competición. Y como su organizador, Orlando Carribal, no pudo cumplir con semejante pedido, lo multaron por casi $100.000 y frenaron para siempre la diversión.

Fue en 2018, bajo una gestión de gobierno diferente a la actual, liderada por el intendente Nelson Irribaren (JSRN). Sin embargo, con el cambio en la jefatura comunal -que ahora encabeza Renzo Tamburrini (FDT)-nadie revisó la situación.

Hoy a Orlando lo persigue una deuda monstruosa, que gana intereses cada vez que se ve obligado a hacer un plan de pagos, para saldar unas cuotas y liberar el trámite que necesite hacer.

Corriendo en familia. Al organizador del Reci-Kart lo multaron por $100.000 en 2018, por no exigirles a los carritos los mismos seguros que a vehículos de alta competición. El evento no se hizo más

Es que por esa multa absurda no tiene Libre Deuda municipal. Y cuando le toca, por caso, renovar la licencia de conducir, debe sentarse a negociar lo que es innegociable para su bolsillo. “Pago unas cuotas para que me den el registro y chau. Es lo único que me queda” admitió, resignado. “Así voy saliendo del paso” aseguró.

Hoy, la misma comuna que tenía unas exigencias desmedidas para el ‘Reci-Kart’ (así se llamaba la competencia) sorprende festejando el ingreso al Parque Nacional Islotes Lobos y a otras zonas sensibles del Adventure Rally Race.

Ese evento incluye la movilización de motos, vehículos de gran porte y un helicóptero. “Es una triste realidad” opinó el remisero. “A nosotros, años atrás, nos cortaron un entretenimiento familiar con el que no dañábamos nada. Y ahora somos la única municipalidad que avala que pasen con ese Dakar. No se puede creer” cerró Orlando, indignado.

Orlando Carribal con los colores de la camiseta argentina, en uno de los últimos «Reci-kart» que se vivieron en Sierra Grande, hace 5 años.