Un misterioso neuquino que vive en Andorra quiere la concesión de Primeros Pinos

La historia del parque de nieve de Primeros Pinos se repite, es que hace años no está habilitado, pero los fines de semana concurren muchos turistas. Al mismo tiempo, el complejo invernal, que cuenta con un grave deterioro y abrió por última vez en 2019, aún no cuenta con una licitación. Desde el municipio hablaron en RIO NEGRO RADIO acerca de un misterioso neuquino que vive en Andorra y está interesado en la concesión, mientras que recomendaron no asistir por varios motivos.

Desde el municipio de Zapala indicaron en qué estado se encuentra el parque y aseguraron que está fuera de servicio. La secretaria de gobierno, Belén Aragón, explicó «es el ISSN (Instituto de Seguridad Social del Neuquén) quien es propietaria del parque, el municipio actúa como contralor de quien gane la licitación planteada en el momento».

La secretaria de gobierno comentó que la licitación se desarrolló el año pasado y que no se presentó ningún oferente. «Lo que queda ahora es analizar las tres propuestas y realizar una contratación directa», contó.

Un neuquino que vive en Andorra y visitará la zona podría formalizar la tercera propuesta. «Vendría en agosto porque tiene una competencia de esquí», mencionó Aragón. «Tenemos dos propuestas y tenemos que esperar esta para poder definir cuál es la mejor para el turista», destacó.

«Uno de los requisitos es que no sea solamente un parque de invierno, sino también que en el verano tenga propuestas para el turista», expuso la secretaria de gobierno.

Esperan saber los detalles de la propuesta de manera escrita ya que sigue en proceso de elaboración. «Estamos hablando desde principio de año y ayer tuve una conversación formalizando la visita», contó Aragón.

Por otro lado, la secretaria de gobierno mencionó que la primera propuesta fue recibida por un vecino que no es zapalino, pero tiene varios proyectos en Zapala. «Es una familia que habitualmente concurre a sitios de montaña, sabe de qué se trata y tiene no solamente la solvencia económica para abordar una contratación de este tipo, sino conocimiento necesario para hacerlo de la mejor manera», explicó.

También hay inversionistas chilenos. «Esa propuesta no satisface mucho nuestros intereses porque tiene que ver solamente con el desarrollo de la montaña y a nosotros lo que nos interesa es de la infraestructura», relató la secretaria de gobierno de Zapala.

Por último, comentó que la idea es extender el tiempo de concesión unos 15 años más, ya que la autorización del ISSN para realizar la actividad es hasta 2027.

Primeros Pinos: recomiendan no asistir al parque de nieve

Cientos de personas recurren al lugar que se encuentra fuera de servicio. «Recomendamos que no asistan porque no están dadas las garantías y los mecanismos de seguridad e higiene«, indicó Belén Aragón. De los servicios cotidianos que puede llegar a necesitar un turista «no hay nada».

Una de las grandes faltas son los baños, «utilizan una de las confiterías que no tiene puerta y no está en uso hace muchos años», comentó Aragón.

La secretaria de gobierno recordó que en 2015 murió un adolescente en el lugar. «La montaña de por sí es un lugar que si no lo conoces es peligroso, más si se trata de actividades con la nieve», indicó. «No hay nadie que guíe, que direccione y que auxilie, la verdad que puede ser fatal», agregó.

«No queremos que ocurra un hecho semejante, por eso desalentamos que vayan, habiendo otros atractivos cercanos que la verdad están habilitados y tienen las garantías necesarias», finalizó Aragón.

Escuchá a la secretaria de gobierno de Zapala, Belén Aragón, en RÍO NEGRO RADIO:

