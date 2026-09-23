«Cerraron todos los teléfonos»: Ángel de Brito reveló la firme decisión de la familia de Mirtha Legrand

La firme postura de la familia de Mirtha Legrand durante su internación.-

En las últimas horas, trascendieron los motivos detrás del absoluto hermetismo con el que el entorno de Mirtha Legrand decidió blindar la información sobre su estado clínico en el Sanatorio Mater Dei.

La revelación, dada a conocer por el periodista Ángel de Brito en su espacio de streaming Ángel Responde, dio cuenta de una postura unánime y sin concesiones adoptada por su hija Marcela Tinayre y sus nietos Juana y Nacho Viale: restringir las comunicaciones telefónicas a terceros, no alimentar trascendidos extraoficiales y canalizar cualquier novedad exclusivamente a través de los partes médicos autorizados.

La medida busca resguardar la intimidad de la animadora, de 99 años, mientras avanza el tratamiento por su cuadro de neumonía bacteriana.

Círculo cerrado y teléfonos apagados: la decisión de la familia de Mirtha Legrand

El clima de reserva estricta responde al impacto generado en la opinión pública, tras el reingreso de la diva al centro asistencial el pasado viernes 18 de septiembre 2026.

Al describir la dinámica puertas adentro del establecimiento de Palermo, De Brito detalló la firmeza con la que el núcleo íntimo resolvió aislar el caso del asedio mediático: “La familia cerró todos sus teléfonos, no le contestan a nadie, no dan información. Están sus nietos ahí, está Marcela, van todos a verla. Todos no pueden porque terapia intensiva no es una puerta giratoria”.

La determinación obedece también al malestar que provocó en el entorno la difusión no autorizada de informes de diagnóstico por imágenes, durante los primeros días de internación.

Ante ese antecedente, los allegados priorizaron la contención afectiva directa, turnándose para acompañar a la conductora y evitando cualquier declaración espontánea que pueda generar zozobra o contradicciones públicas.

Partes médicos breves y la evolución de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei

La estrategia de reserva familiar se refleja, de manera directa, en la concisión de los informes oficiales que emite la dirección del Sanatorio Mater Dei.

Desde la institución médica, los comunicados firmados por su director médico, el doctor Enrique Echagüe, se limitaron a ratificar que la paciente evoluciona según lo previsto y continúa bajo esquemas farmacológicos específicos, sin brindar detalles pormenorizados sobre estudios de laboratorio complementarios.