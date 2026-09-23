Electricidad en los barrios: avanza el plan de acceso seguro a la energía en Viedma y el Alto Valle

Tras la concrecion del alumbrado en el barrio La Esperanza en Viedma, avanzan las conexiones en El Progreso. Foto: Marcelo Ochoa

El Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE) puso en marcha la segunda etapa de regularización de barrios populares en Viedma, con nuevas conexiones para 110 familias del Progreso.

Paralelamente, se proyectan obras en Cervantes, Regina, Cinco Saltos y Fernández Oro, que se sumarán a las 2.200 familias rionegrinas alcanzadas desde febrero de 2025.

Barrios de Viedma y más de 300 nuevas conexiones

Tras la regularización de más de 250 conexiones en el barrio La Esperanza y la culminación del alumbrado público, solo resta la inauguración de las primeras obras en Viedma.

«Terminamos esta semana, se hicieron las pruebas y está todo bien», señaló Sebastian Busader, gerente institucional de Edersa, en relación a la red de luminaria barrial.

Paralelamente, el Progreso comenzó con trabajos que contemplan alcanzar a 110 familias en un plazo máximo de cuatro meses para incorporarlas a la red eléctrica formal y mejorar las conexiones internas de las viviendas.

Finalmente, en relación a las familias irregulares del barrio Unión, Busader señaló que continúan trabajando para recuperar a los usuarios que en 2023 intentaron normalizar su situación de forma autónoma sin lograr sostenerlo.

«Se normalizó en 2023, antes de que existiera el PASE, pero al no tener acompañamiento, alrededor del 60% de las familias volvió a la irregularidad«, indicó.

Intervenciones en el Alto Valle

Mientras que Cervantes se encuentra en la etapa final del proyecto ejecutivo para el barrio Evita, otras tres localidades rionegrinas avanzan con nuevas obras.

En Regina, tras culminar con la infraestructura del barrio La Graava, que fue financiado por otro programa y cuyas últimas intervenciones domiciliarias se encuentran en proceso, se abren dos nuevas propuestas para los barrios Evita y Uocra.

Mientras que en Cinco Saltos se están realizando trabajos de campo en el barrio La Sal por parte de equipos provinciales, Edersa y representantes locales que buscan concretar un acuerdo.

Finalmente, en Fernández Oro se está preparando un convenio entre Río Negro y el municipio para intervenir en un sector de Costa Esperanza, donde se estima alcanzar a unas 25 familias.