WhatsApp permitirá crear stickers desde la app para teléfonos Android

La compañía de mensajería instantánea suma una nueva función en WhatsApp para los usuarios que tienen Android. A partir de ahora, podrán crear stickers desde los propios chats gracias a una herramienta desarrollada con inteligencia artificial.

Tras la última actualización de beta de la app para Android 2.23.17.14, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg incluyó la nueva función que aparecerá dentro de la pestaña de stickers.

Para realizar estas pequeñas imágenes con movimiento solo se requerirá escribir una descripción del sticker deseado en la opción llamada “create AI Stickers” (crear stickers con IA, en español). Por ejemplo, “perro corriendo”, “hombre cayendo”, etc.

Una vez concluido este paso, la aplicación brindará una serie de stickers generados por la inteligencia artificial y basados en los detalles sugeridos previamente. Asimismo, el usuario podrá escoger el sticker de preferencia y compartirlo en el chat o crear otro que se adecúe a su búsqueda.

Por otro lado, los stickers creados por la IA en WhatsApp tendrán una señalización que informará que fueron generados con tecnología desarrollada por META, la compañía que también es dueña de Facebook, Instagram y Threads.

Para corroborar si tu celular incluye esta nueva función solo hay que ir al selector de stickers. Allí debería aparecer un mensaje con la leyenda “generador de sticker basado en IA” junto a un botón con la palabra “crear”.

Si esta opción no aparece, se puede ir a la aplicación Play Store y actualizar la app de WhatsApp. Sin embargo, si en esta plataforma no aparece la posibilidad de actualización y solo figura la palabra “abrir”, significa que tu celular no puede acceder a la nueva versión por el momento.

Esta nueva tecnología permitirá que las personas mantengan interacciones dentro de la plataforma en una mayor cantidad de tiempo. De hecho, este es uno de los principales objetivos de META, que está implementando diversas herramientas en todas sus redes sociales y aplicaciones para conseguir que los usuarios no migren hacía otros sitios.

Se espera que esta nueva función también se implemente en los teléfonos con tecnología IOS, aunque desde la empresa de mensajería no informaron una fecha precisa.

Este artículo fue publicado originalmente en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.