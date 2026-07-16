El Registro Civil de Río Negro suma tecnología: qué cambia al hacer el DNI o pasaporte

El Registro Civil de Río Negro ya implementó el nuevo sistema en todas sus oficinas. Foto: gentileza.

El Registro Civil de Río Negro avanza con un proceso de actualización tecnológica para la realización de trámites de DNI y pasaporte. La iniciativa incluye la incorporación de nuevo equipamiento informático, mejoras en la conectividad y la implementación del Sistema de Identidad Digital (SID), desarrollado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Según informó el Gobierno provincial, el SID permite validar la identidad de manera remota y en tiempo real, además de mejorar la calidad de los datos biométricos utilizados para la emisión de documentos.

Así funciona la nueva tecnología para validar la identidad

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el delegado del Registro Civil de Viedma, Pedro Sánchez, explicó que la implementación del sistema «garantiza seguridad en la identidad y el resguardo de los datos personales«. Agregó que mejora la captura de datos biométricos, como rasgos faciales y huellas digitales, lo que ayuda a evitar rechazos durante el proceso.

También señaló que la actualización del software y del equipamiento reduce las interrupciones que podían producirse durante la toma del trámite o incluso en la plataforma de pago por inconvenientes en la conectividad. «Los tiempos mejoran por la baja de interrupción de procesos, gracias a la mejora de la calidad del software y de los equipos informáticos y sus periféricos, como pads de firma, huelleros y cámaras», indicó.

Aún restan 11 delegaciones por actualizar

Sánchez confirmó que el 100% de las oficinas del Registro Civil de Río Negro ya cuenta con el Sistema de Identidad Digital (SID).

En cuanto a la actualización de los sistemas de ciberseguridad FortiGate, precisó que todavía hay 11 delegaciones que no los incorporaron. La instalación está prevista para septiembre y será realizada por técnicos del Renaper, dentro del cronograma nacional.

Consultado por Diario RÍO NEGRO sobre cuáles son esas delegaciones, explicó que no puede brindar esa información por tratarse de un tema vinculado a la seguridad informática de los sistemas.

La meta para el Registro Civil Móvil

La modernización también incluye la incorporación de ocho equipos portátiles para realizar trámites en operativos, domicilios, hospitales y geriátricos, junto con conectividad satelital para llegar a zonas alejadas.

Sobre ese punto, Sánchez indicó que el objetivo para este año es que el Registro Civil Móvil supere el 10% de las tomas de DNI del total provincial para 2026 estimados entre 48.000 y 55.000 trámites.