Yoga accesible e inclusivo para visibilizar a las personas con discapacidad

La instructora de yoga para personas con habilidades especiales Silvia Valverde recuerda que esta práctica ancestral llegó a su vida por una casualidad en el 2000. Ese año nació su hijo Alexander, quien tiene síndrome de Down y comenzó a recibir distintas terapias. Sin embargo, estas terapias no fueron suficientes, y ella buscó actividades que le generaran bienestar a su hijo.

Luego de la pandemia, el equipo de Yoga 4 Special Needs ha retomado las clases presenciales al aire libre. Imagen: Yoga 4 Special Needs

Valverde comenzó en 2003 a explorar la práctica del yoga para personas con discapacidad. En aquel momento vivía en Estados Unidos. A pesar de que no había suficiente información sobre yoga para niños y, mucho menos, para personas con discapacidad logró encontrar un programa de asanas para autistas y personas con necesidades especiales. Empezó su formación a través de diversos talleres. Además trabajó en el Memorial Regional Hospital de Florida junto con la terapeuta física de su hijo, con quien comenzó a promover el yoga.

Valverde trabajó en el Children Treatment Center for Special Needs y también formó parte de la junta directiva de la Organización Broward Gold Coast Down Syndrome, donde formó un grupo hispano y creó los sábados de familia y yoga. Desde su primer contacto a hoy, se ha capacitado en yoga para personas con autismo y necesidades especiales, yoga en silla de ruedas, yoga para niños y familia, mindfulness y, actualmente, sigue capacitándose en yoga y meditación para personas con autismo.

Fundó Yoga 4 Special Needs en Perú en 2014, un proyecto que promueve el yoga accesible e inclusivo. Actualmente trabaja en el proyecto junto con sus tres asistentes, incluyendo a su hijo Alexander. Su principal objetivo no es sólo fomentar la práctica de yoga sino también la formación de instructores con discapacidad intelectual.

El equipo de Yoga 4 Special Needs: Sylvia, Alexander, Vania y Claudia, durante los talleres virtuales que trabajaron junto a la Municipalidad de Lima. Imagen: Yoga 4 Special Needs

A lo largo de estos años, el proyecto ha recibido apoyo de organizaciones como el Colectivo Down Perú o la Sociedad Peruana de Síndrome Down, lo cual ha permitido su crecimiento y difusión. Durante la pandemia de la covid-19, Valverde y su equipo tuvieron un gran reto, pero lograron adaptarse y continuar brindando sus clases de yoga tanto a niños como a jóvenes y a adultos. Además, tuvieron la oportunidad de trabajar junto a la Municipalidad Metropolitana de Lima en programas como Lima Aprende a Incluir e Inclu-Lima.

Valverde explica que cada clase de yoga está enfocada en las capacidades y necesidades de los asistentes. De esta forma, combina posturas, técnicas de respiración, secuencias, meditación guiada y técnicas de relajación. “He observado grandes avances de los alumnos, no solo en lo físico porque también enseñamos el respeto a uno mismo y el amor propio”, agrega.

Para Valverde, como mamá de una persona con discapacidad, es importante generar espacios donde se puedan contar experiencias para ayudar a otras personas que estén atravesando una situación similar. A través de las redes sociales, Yoga 4 Special Needs busca crear una comunidad accesible e inclusiva. “Los papás deben ser activistas y transformar esta experiencia para algo bueno”, explica la instructora.

La instructora de yoga accesible para niños, niñas, jóvenes y adultos, Vania Castellano, dice que hace cuatro años empezó a practicar yoga. Durante su primera clase, se sintió nerviosa porque pensó que las posturas eran difíciles de mantener. Ahora, está feliz de formar parte de este proyecto y de continuar con la difusión de esta práctica ancestral. “Ha cambiado mucho mi vida, me siento más fuerte y más segura de mi misma. Es algo que me fascina hacer”, manifiesta.

Algunos de los alumnos se convierten en instructores de yoga de la propia escuela. Imagen: Yoga 4 Special Needs

Como instructora de yoga, Vania procura brindar bienestar a través de la práctica de esta disciplina. Le encanta enseñar y participar en los programas de la Municipalidad de Lima que, considera, fueron grandes experiencias. “Pude hacerlo porque soy capaz”, afirma. Vania trabaja como profesora de los talleres de yoga que brinda la Sociedad Peruana de Síndrome Down. Para ella, una parte importante de sus clases es el apoyo y aliento que brinda a sus alumnos a través de las palabras.

Vania asegura que se siente afortunada de ser instructora de yoga accesible e inclusivo. Explica que esta práctica significa aceptar a todas las personas, por igual, sin importar su físico, su condición social o mental. “Los invito a todos a unirse a mi práctica de yoga para disfrutar las clases juntos”, concluye.

Esta historia fue publicada originalmente en Convoca (Perú) y es republicada dentro del Programa de la Red de Periodismo Humano, apoyado por el ICFJ, International Center for Journalists.