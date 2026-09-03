Segundo caso de hantavirus en Neuquén: fue contacto estrecho del joven de Aluminé que murió semanas atrás

El Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén confirmó un segundo caso de hantavirus vinculado al joven de 26 años que falleció el pasado 18 de agosto. La víctima fatal era oriunda de la zona rural de Aluminé. El nuevo caso se trata de una persona que tuvo contacto estrecho con él. La cartera provincial informó que la persona «permanece internada en el hospital de Zapala en condición estable». Salud reforzó el aislamiento de contactos y el monitoreo.

Desde Salud indicaron que la persona estaba internada en el hospital de Aluminé y, luego de que se ratificará el diagnóstico, fue trasladada al hospital de Zapala. Fue a partir de un análisis de muestras de sangre realizado por el Laboratorio Central. Se estableció que se trata de un caso de «transmisión interhumana».

Cómo detectaron el nuevo caso de hantavirus en el interior de Neuquén

Salud indicó que el paciente comenzó a manifestar «síntomas tempranos» durante el período de seguimiento preventivo. Su estado clínico actual informaron que es «estable» y que cuenta con «permanente asistencia y monitoreo por parte del equipo médico».

El paciente se encontraba internado en Aluminé y fue trasladado a Zapala luego de confirmarse el diagnóstico.

Desde el inicio de la contingencia, se remarcó que la dirección provincial de Epidemiología desplegó un operativo de rastreo, identificación y seguimiento tanto pasivo como activo de todos los contactos estrechos del primer caso. El equipo de salud mantiene el asilamiento domiciliario estricto de los demás contactos identificados.

Cómo fue el caso de muerte por hantavirus en Aluminé

Respecto al primer caso, el joven había ingresado sábado 15 de agosto al Hospital de Aluminé con fiebre mayor a 38°, dolores musculares, dificultad para respirar y dolores abdominales. Su estado empeoró rápidamente y se decidió trasladarlo a Zapala.

Ya en la Unidad de Terapia Intensiva, el paciente necesitó asistencia respiratoria mecánica. A pesar de la atención recibida, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió. Las muestras también fueron analizadas por el Laboratorio Central, que confirmó la infección por hantavirus.