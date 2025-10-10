Zapala ya vive a pleno la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades

La 17º edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FIC) se puso en marcha esta noche en Zapala, dando inicio a uno de los eventos más convocantes del calendario anual de festividades en la ciudad.

El encuentro se extenderá durante tres días, con la participación de representantes de casi 30 países, un patio de comidas típicas, food trucks, espectáculos musicales y clases magistrales de reconocidos chefs del orden provincial y nacional.

También se destaca la Feria Zapala Emprende, la realización del Campeonato de Pollo al Disco y, en la jornada de cierre, el sorteo de una camioneta 0 km.

Fotos: Municipalidad de Zapala.-

Para poder albergar la gran cantidad de público que se da cita en esta convocatoria, que une la gastronomía y la cultura, la FIC se realiza este año en el predio del Paseo de la Estación, en pleno centro de la ciudad, donde se instalaron dos enormes globas que brindan una superficie cubierta de 3.000 metros cuadrados, a lo que se suma el patio de comidas al aire libre y el remodelado galpón del ferrocarril.

Una fiesta que celebra la identidad zapalina

En el acto de inauguración, el intendente Carlos Koopmann remarcó que “esta fiesta representa nuestra historia, porque Zapala, desde sus orígenes, se forjó a partir del esfuerzo de hombres y mujeres de distintas nacionalidades que llegaron a este rincón de la Patagonia desafiando la lejanía, en busca de un futuro mejor para sus familias”.

“Este es un merecido homenaje a todas y todos los que construyeron nuestra identidad y nos dejaron el legado de seguir trabajando para que la ciudad, a pesar de las dificultades que se puedan enfrentar, siga creciendo y sea protagonista en el desarrollo de nuestra provincia”, sostuvo el jefe comunal.

Koopmann enfatizó además que “cuando llevamos adelante un evento de este tipo, dinamizamos la economía local, porque los hoteles y alojamientos están completos, los comercios venden más, nuestros emprendedores tienen un espacio para ofrecer sus productos, los artistas locales pueden mostrar su talento, y de esta forma se transforma en algo que beneficia a toda la comunidad”.

Integración con Chile y desfile de colectividades

Durante la ceremonia, el intendente agradeció especialmente la presencia del alcalde de la comuna de Lonquimay, Eduardo Yañez Rivas, y también al administrador municipal de Pitrufquén, Marco Hurtado Zapata, con quienes firmó convenios de colaboración, señalando que “es una muestra del compromiso que tenemos para seguir impulsando la integración con nuestro hermano país de Chile, apuntando al desarrollo en común de nuestras regiones”.

En el desfile inaugural de las colectividades, estuvieron presentes las representaciones de Argentina, Alemania, Bolivia, Chile, China, Colombia, Croacia, El Salvador, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, Líbano, Lituania, Perú, Polonia, República Checa, República Dominicana, Senegal, Siria, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

Después del acto de apertura, donde los himnos estuvieron a cargo de la Orquesta Municipal Infanto Juvenil “Flor Argentina” y el Elenco Municipal de Folclore, el público disfrutó de las máster class de los chefs Francisco Fernández, Ezequiel González y Santiago Giorgiti.

En cuanto a los espectáculos musicales, por el escenario desfilaron Ave Fénix, Puro Apronte, Compañía de Danzas Folclóricas Zapala, estando previsto el cierre de la noche con el folclorista local Guillermo Quiroz.

Qué pasará este sábado

Este sábado será un día de intensa actividad en el Paseo de la Estación, con apertura a partir de las 11.

En las clases magistrales que ofrecerán reconocidos cocineros de esta edición de la FIC, la estrella principal será Donato De Santis, quien se presentará a partir de las 23. Antes, también dictarán sus máster class Madame Papin, Jerónimo Rosas, Gustavo Sandoval, Marta Pepe, Juli Sereno, Almendra Guillier, Daniel Villalba y Martín Mosquera.

En cuanto a los espectáculos artísticos, se prevé la presentación de La Pasto Verde, el Conjunto Folclórico Quitral de Pitrufquén, Cascabeles del Viento, el Elenco Municipal de Danzas Españolas “Bailaoras del viento”, Batucada, Aguas de Fuego, la Escuela de Danzas Marlej, el Grupo de Danzas Kalina, Florencia Brown, Mariachis del Viento, y el cierre con Rodrigo Romero, con su tributo al cuartetero Rodrigo.