Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades en Zapala: todo el cronograma, shows y actividades

La Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades se convirtió en uno de los eventos más esperados del calendario zapalino. Cada octubre, la ciudad se transforma en un punto de encuentro entre culturas, sabores y costumbres que conviven desde hace décadas en el corazón de la provincia de Neuquén. Este 2025, la celebración se realizará desde mañana y se extenderá hasta el domingo en el Paseo La Estación, con más de 68 propuestas gastronómicas, música, danza y actividades para toda la familia.

La celebración nació como un homenaje a las comunidades inmigrantes que ayudaron a construir Zapala y su identidad. Durante décadas, familias de origen español, italiano, alemán, chileno, libanés y de otros rincones del mundo aportaron sus saberes, oficios y tradiciones al desarrollo local.

Lo que comenzó como una sencilla muestra cultural terminó por consolidarse en una de las fiestas más representativas del centro neuquino, hasta alcanzar en 2024 la declaración de carácter nacional, un logro histórico que elevó su perfil y la posicionó en el circuito turístico y cultural del país.

El espíritu original se mantiene intacto: rendir tributo a los hombres y mujeres que eligieron este suelo para empezar una nueva vida. La gastronomía, las danzas típicas y los trajes tradicionales se convirtieron en símbolos de esa diversidad que hoy se celebra con orgullo.

Tres días para celebrar el mundo

Fotos: Municipalidad de Zapala.-

Este año, la organización confirmó que la fiesta contará con dos carpas gigantes, un patio gastronómico, un patio de fuego y un galpón de productores locales con venta de productos regionales. En total, habrá más de 300 mesas y 3.000 sillas disponibles para disfrutar de las comidas típicas que representan a 68 países.

El jefe de Gabinete municipal, Jorge Cáceres, destacó el crecimiento del evento: “Estamos muy contentos con la cantidad de colectividades que se suman año tras año y por el interés de grupos de otras localidades del país. Todos van a poder venir a probar gastronomía de excelencia, de distintas partes del mundo, y disfrutar de una gran grilla cultural durante los tres días”.

Como novedad, el domingo se realizará el Campeonato del Pollo al Disco, con más de 25 participantes de distintos puntos del país, un clásico que combina destreza culinaria y camaradería.

Cáceres remarcó que la fiesta “genera unión, identidad y sentido de pertenencia. Es la oportunidad para mostrar al país la riqueza cultural del interior neuquino”.

Durante tres jornadas, el Paseo La Estación se llenará de música y bailes típicos de distintos países. Los escenarios alternarán presentaciones de ballets folklóricos, grupos de colectividades, bandas locales y regionales, que pondrán ritmo a un encuentro que combina diversión, historia y orgullo comunitario.

La historia de Zapala está marcada por la migración. Desde principios del siglo XX, las familias llegadas de Europa y Latinoamérica encontraron en esta zona del centro neuquino un espacio para crecer y construir. Su legado se refleja en la gastronomía, la arquitectura, los acentos y las costumbres que hoy forman parte del paisaje cultural de la ciudad.

Por eso, más que una fiesta, este evento se vive como una reafirmación de la identidad zapalina, que combina el espíritu pionero con la calidez de una comunidad diversa y solidaria.

¿Te sumás? La Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades es, en definitiva, un viaje por el mundo sin salir de Neuquén: una muestra de convivencia, respeto y orgullo por la herencia multicultural que sigue marcando el pulso de Zapala.

Para el cierre, el público podrá participar del sorteo de una camioneta Toyota Hilux 0 km, uno de los momentos más esperados.

Un punto de encuentro

Además de su carácter gastronómico, la Fiesta del Inmigrante y las Colectividades se consolidó como un evento integrador. El municipio trabaja junto al sector hotelero, gastronómico y turístico para garantizar una experiencia completa a los visitantes.

La agenda completa

Viernes 10 de octubre

• 17:00 hs – Apertura.

• 20:00 hs – Acto protocolar: Himnos a cargo de la Orquesta Municipal Infanto Juvenil Flor Argentina y el Elenco Municipal de Folclore.

• 21:00 hs – Master Class Francisco Fernández / Ezequiel González.

• 22:00 hs – Ave Fénix.

• 23:00 hs – Master Class Santiago Giorgini.

• 00:00 hs – Puro Aponte.

• 01:00 hs – Compañía de Danzas Folclóricas Zapala.

• 02:00 hs – Guille Quiroz.

Sábado 11 de octubre

• 11:00 hs – Apertura.

• 13:00 hs – La Pasto Verde.

• 14:00 hs – Conjunto Folclórico Quitral de Pitrufquén.

• 14:30 hs – Cascabeles del Viento.

• 15:00 hs – Master Class Martín Mosqueira / Daniel Villalba.

• 16:00 hs – Elenco Municipal de Danzas Españolas Bailadoras del Viento.

• 17:00 hs – Master Class Almendra Guillier / Juli Sereno.

• 18:00 hs – Batucada Aguas de Fuego.

• 19:00 hs – Master Class Marta Pepe / Madame Papin.

• 20:00 hs – Escuela de Danzas Marlej.

• 20:20 hs – Grupo de Danzas Kalina.

• 21:00 hs – Master Class Jerónimo Rosas / Gustavo Sandoval.

• 22:00 hs – Florencia Brown.

• 23:00 hs – Master Class Donato De Santis.

• 00:00 hs – Mariachis del Viento.

• 01:00 hs – Rodrigo Romero (Tributo a Rodrigo).

Domingo 12 de octubre

• 10:00 hs – Campeonato de Pollo al Disco – Payadores Luis y Thomas Hernández.

• 12:00 hs – Master Class Salvador Mazzocchi.

• 12:00 hs – Venta de Pollo al Disco Solidario.

• 14:00 hs – Marité y Traful Berbel.

• 16:00 hs – Master Class Infantil Pao Badilla.

• 17:00 hs – Gabriel y La Juntada.

• 18:00 hs – Master Class Madame Papin.

• 19:00 hs – Colectividad Peruana Argentina de Neuquén.

• 20:00 hs – Master Class Iwao Komiyama.

• 21:00 hs – Kopianko.

• 22:00 hs – Master Class Pablo Buzzo / Sebastián Mazuchelli.

• 23:00 hs – Gran sorteo Toyota Hilux 0 km.

• 23:30 hs – Hermanos Bongiovani.