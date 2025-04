Zorro gris encerrado en Bariloche: polémica en el Parque Llao Llao por una denuncia anónima

Desde el Municipio reconocieron que no cuentan con espacios acordes para estos casos - Foto: Facebook Árbol de Pie Bariloche.

Desde hace días genera repudio en redes sociales y en grupos de Whatsapp lo sucedido con una hembra de zorro gris, que fue vista enjaulada en “el kilómetro 26,500 de Avenida Bustillo”, dentro del Parque Municipal Llao Llao, de Bariloche.

La situación, se aseguraba, se hizo conocida a partir de una denuncia penal anónima, realizada en sede policial, lo que derivó en la intervención de la Unidad Fiscal Temática. “En el escrito, la persona denunciante afirmó haber constatado la presencia de un zorro gris encerrado en una jaula en el puesto del Parque”, precisó el medio local Bariloche 2000.

Según se pudo ampliar después, la persona que dio a conocer este hecho ya estaba al tanto desde marzo, pero recién pudo comprobarlo por sus propios medios a principios de abril. Durante todo ese tiempo, se deduce, al animal habría estado en las condiciones mencionadas, hasta que se denunció su situación, aunque de manera anónima, por temor a represalias, trascendió.

Zorro gris enjaulado en el Parque Llao Llao | Presentaron pedido de informes

El panorama que tenía a este ejemplar de zorro gris como víctima se hizo conocido a partir de allí, recibiendo el repudio de vecinos y activistas de organizaciones ambientales, entre ellos “Árbol de Pie Bariloche”, que en su perfil de Facebook señaló que presentó “un pedido de informes a Fauna de Provincia la semana pasada”.

Descreídos del accionar estatal, anticiparon que dudan que alguien les conteste, “porque la falta de respeto por la obligación del acceso a la información pública es generalizado”. “Es un papelón, una vergüenza, pero son las cosas que están ocurriendo en el Parque Llao Llao”, se lamentaron.

En las últimas horas, quien salió a dar las explicaciones desde el ámbito municipal fue Alfredo Allen, subsecretario de Planeamiento, quien dijo que esta ejemplar hembra fue acercada por un turista hace unos 50 días y que presentaba lesiones. En estas semanas que transcurrieron en el medio, el funcionario aseguró que recibió tratamiento y que se encontraba a la espera de la autorización de Fauna de Provincia para liberarla.

Lesiones en sus miembros habrían sido la causa de su estadía en el Parque Llao Llao, aseguraron. Foto: Gentileza.

Zorro gris enjaulado en el Parque Llao Llao | Falta espacio acorde

Reconoció, eso sí, que Bariloche no cuenta con un espacio de recuperación como se necesita en estos casos y que por eso se iba a avanzar en gestiones con el intendente Walter Cortés, mientras se acondiciona una oficina para funcionar consultorio veterinario, en el que se trabajaría entre Fauna de Provincia, Veterinaria y Zoonosis. Al margen de las tareas que enumeró, Allen criticó de todos modos el accionar de «hay denunciadores compulsivos», una conducta que advirtió desde que coordina las actividades del bosque Llao Llao.

“Por las heridas, esta zorra no podía caminar”, contó, por lo que se la alojó en la cabaña de informes del sendero de Arrayanes. «Tenía lesiones en las patas traseras, se arrastraba», contó, aunque dijo no tener mayores precisiones sobre dónde la había agarrado ni qué había pasado, sino que el turista la dejó y se fue. Allí intervino personal de Guardabosques, sumado a las revisiones de Veterinaria y Zoonosis.

Según el diálogo que repasó el medio regional Radio Seis, el funcionario consideró que la gente que hizo la denuncia tendría que haber preguntado antes, “dado que cuando se va a liberar un animal silvestre se requiere la autorización de Fauna de Provincia, según la ley 2056, para que determine en qué zona se podría liberar”.

Mientras tanto, “estuvo en un lugar apartado de la gente para que no tenga tanta experiencia con las personas”, dijo, aunque lamentó que «haya denunciadores compulsivos» según lo aseguró notar desde que se hizo cargo del bosque Llao Llao.

En respuesta, desde “Árbol de pie” aseguraron que ellos no fueron quienes denunciaron y rechazaron el calificativo de “denunciadores seriales”. “Lo que no sabemos, es dónde estará ahora el animal y tampoco dicen por qué se sigue pasando por arriba del Directorio del Ente, que debería haber sido el que informó en primera instancia. Fauna de Provincia, que depende del Ministerio de Producción, no tiene atención de ninguna clase para los animales, precisamente”, aprovecharon a incluir en su devolución.