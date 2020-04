Sol Castro: "Sueño con jugar en la WNBA o la Euroliga"

"No se puede jugar a medias; si se juega, se juega a fondo", escribió alguna vez Eduardo Pavlovsky. Con los sueños pasa mas o menos lo mismo. Si se sueña, que sea en grande. Y tras años de sacrificios, Sol Castro se anima: "Ojalá algún día pueda jugar en la WNBA o en la Euroliga".

La ilusión de la pequeña de 6 años que arrancó a jugar al básquet en Río Colorado de poder ser parte de la élite del básquet internacional se mantiene intacta y ahora dio un paso firme en la búsqueda por su objetivo.

Primero fue Lanús en 2017, luego llegaron las citaciones a las selecciones formativas tanto provinciales como nacionales, un tiempo después el Mundial U19 de Tailanda, más tarde el preolímpico de Bahía Blanca con la mayor y para cerrar, el bicampeonato con el Granate en el Torneo Federal. Ahora mudará su talento a Estados Unidos donde jugará en la liga universitaria más importante del mundo, la NCAA.

Días atrás la Universidad Robert Morris de Pensilvania, anunció en sus redes sociales el fichaje de Sol Castro. Después de un gran 2019, su carrera dará un nuevo salto espectacular que la llevará a codearse con las mejores del mundo. Viajará una vez que la pandemia por coronavirus esté controlada.

"Me llena de orgullo. Es una universidad que esta teniendo buenos campeonatos y llega a competir a nivel nacional. Creo que es una muy buena opción no solo por lo basquetbolístico sino también porque voy a poder estudiar", le comentó a Río Negro.

“Sol será una gran adición para nuestro programa. Su experiencia con la Selección Argentina es extremadamente valiosa para hacer esta transición", aseguró su futuro entrenador Charlie Buscaglia.

Desde que se fue a jugar a Lanús, Sol intentó alternar el estudio con los entrenamientos y los viajes con la selección pero debido a sus compromisos dentro del campo de juego no logró terminar el CBC en la UBA. Así, la oferta de Robert Morris que combina la formación académica con deporte de alto nivel fue imposible de rechazar.

"Uno no puede vivir toda la vida de esto, la diferencia entre varones y mujeres es que ellos tienen mayores oportunidades para tener una ganancia en su carrera con la que puedan vivir el resto de sus vidas gracias al básquet. Para nosotras, salvo que juegues en los niveles de élite internacional es casi imposible", indicó al hacer referencia sompre la importancia de poder estudiar.

Su paso por la selección, tanto en el Mundial U19 de Tailandia como en el Preolímpico con la mayor fueron fundamentales para que se concrete su paso a Estados Unidos. "Un asistente del equipo se contactó conmigo y me dijo que me habían visto en el Mundial, que les gustó mi forma de jugar, que necesitaba seguir mejorando pero que tenía futuro y me dieron la oportunidad de estudiar y jugar en su universidad", contó desde Río Colorado, donde esta realizando el aislamiento.

Para Sol su traspaso a la NCAA es mas que importnate ya que la acerca a cumplir el gran objetivo de su corta carrera.

"Sueño con jugar en la WNBA o la Euroliga. Ahora me toca enfrentar un desafio para seguir creciendo. Es el camino mas largo que te lleva a un buen nivel. La exposicion de este torneo le permite a muchas jugadoras continuar su carrera en Europa, en ligas importantes y ojalá sea así", se esperanzó la bicampeona del Torneo Federal con Lanús.

Luego de un gran año Sol Castro muda su talento a Estados Unidos donde disfrutará del desafío de ser parte de la élite del básquet.