Soldano fue presentado en Boca y Nández en Cagliari

View this post on Instagram

Hoy toca un texto difícil de escribir y muy especial para mi. Esto no es una despedida, principalmente por que uno se despide cuando nunca más se piensa volver y este no es el caso. Primero quiero agradecer a mis compañeros de plantel que siempre estuvieron a mi lado para darme una mano. A Todo Boca por haberme dado esta posibilidad de vivir lo que viví estos años. Gracias a Peñarol por haberme formado como Futbolista y que, sin esa formación, hoy yo no estaría en una cancha. A toda mi familia por estar siempre a mi lado al igual que mis amigos. Y para terminar les quiero hablar a ustedes: Los hinchas de Boca. Es muy difícil describir lo que me hicieron sentir. Desde el primer momento me dieron cariño y con el tiempo ese cariño se transformó en amor. Quiero que sepan que cada vez entre a una cancha con la camiseta de Boca, jugué representándolos a ustedes. Trate de dajar el alma y el corazón en cada jugada como lo hubieran hecho cada uno de ustedes. Me llevo en mi alma para siempre el último Uruguayo Uruguayo de ayer, fue un momento que jamás olvidaré. La carrera del futbolista es corta y a veces uno toma decisiones pensando en el futuro y su familia. Pero hay algo que quiero que sepan, la vida nos hará reencontrarnos, nuestros caminos se van a volver a cruzar, estén seguros de eso. Llegue Carbonero, me voy de acá Carbonero y Bostero. Hasta la vuelta viejo Boca vencedor. Los quiero. Nahitan