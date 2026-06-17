Neuquén y Río Negro encabezaron el ranking de las temperaturas más frías del país: la más baja fue de -4,2°C

El cambio de aire frío volvió a hacer de las suyas en la Patagonia, el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó las provincias Neuquén y Río Negro entre las más frías del país tras registras temperaturas bajo cero en varias locaciones este 17 de junio.

El ranking actualizado de las ciudades más frías de Argentina

El informe actualizado a las siete de la mañana, ubicó en primer lugar a Chapelco ubicado en San Martín de los Andes, Neuquén, por tener a esa hora una temperatura de -4.2°C.

En segundo lugar se posicionó Maquinchao, Río Negro, con -3.6°C y tercero, Río Grande (Tierra del Fuego) con -2.6°C.

Jujuy se ganó el cuarto lugar con La Quiaca; Río Negro también ocupó el quinto lugar con Viedma por una temperatura de -1,3°C; Santa Cruz en el sexto con Perito Moreno y en el puesto siete, Buenos Aires con Bahía Blanca.

La lista se completa con Puerto Madryn (Chubut), Esquel (Chubut), Ushuaia (Tierra del Fuego), Coronel Suarez (Buenos Aires), Trelew (Chubut) y Azul (Buenos Aires).