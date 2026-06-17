El viento y el frío polar dominan la Patagonia: hay alerta en Viedma, ¿cómo afectará al Alto Valle, Zapala y la cordillera?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el detalle del pronóstico del tiempo para las provincias de Neuquén y Río Negro. De esta manera indicó que la costa estará bajo alerta por viento y se esperan ráfagas de hasta 90 km/h, este miércoles 17 de junio.

Al mismo tiempo precisó que la región del Alto Valle también tendrá una jornada intensa donde el viento hará de las suyas, aunque no está previsto una alerta.

Alerta en la zona este de Río Negro: el tiempo en Viedma y San Antonio Oeste

El organismo nacional informó que la alerta afectará toda la zona costera de Río Negro. En este sentido detalló: «El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h».

El pronóstico detalló que en Viedma, las condiciones serán las siguientes:

Temperaturas: Máxima de 12°C y mínima de -2°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: -2°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h .

con vientos de y ráfagas de . Tarde: 12°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h .

con vientos de y ráfagas de . Noche: 9°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h.

En tanto, en San Antonio Oeste, se prevé condiciones similares:

Temperaturas: Máxima de 12°C y mínima de -1°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: -1°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h .

con vientos de y ráfagas de . Tarde: 12°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 79 – 87 km/h .

con vientos de y ráfagas de . Noche: 9°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle, Zapala y la cordillera

Por otro lado, en la región del Alto Valle se esperan las siguientes condiciones:

General Roca

Temperaturas: Máxima de 12°C y mínima de -1°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: -1°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h .

con vientos de y ráfagas de . Tarde: 12°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h .

con vientos de y ráfagas de . Noche: 8°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Neuquén

Temperaturas: Máxima de 12°C y mínima de 1°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: 1°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h .

con vientos de y ráfagas de . Tarde: 12°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h .

con vientos de y ráfagas de . Noche: 8°C con vientos de 7 – 12 km/h.

En el centro de Neuquén, tomando como ejemplo a Zapala:

Temperaturas: Máxima de 8°C y mínima de -1°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: -1°C con vientos de 7 – 12 km/h .

con vientos de . Tarde: 8°C con vientos de 13 – 22 km/h .

con vientos de . Noche: 5°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Finalmente la cordillera se prepara para otra jornada intensa de mucho frío y viento:

Villa La Angostura

Temperaturas: Máxima de 6°C y mínima de -2°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: -2°C con vientos de 7 – 12 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h .

con vientos de y ráfagas de . Tarde: 6°C con vientos de 13 – 22 km/h .

con vientos de . Noche: 4°C con vientos de 7 – 12 km/h.

San Carlos de Bariloche