Río Negro busca investigadores penales para la Justicia: abrió un concurso con 11 cargos en cinco ciudades

Las vacantes están destinadas a reforzar los equipos técnicos que colaboran en las investigaciones judiciales de la provincia.

La Procuración General de Río Negro abrió un concurso externo para incorporar once profesionales a las Unidades Operativas para la Investigación (UOI), organismos que asisten al Ministerio Público en la investigación de delitos mediante técnicas criminalísticas y herramientas tecnológicas.

La convocatoria, formalizada mediante la Resolución N° 159/2026, permanecerá abierta hasta el 26 de junio y contempla la cobertura de cuatro cargos de jefe o jefa de equipo y siete puestos de auxiliar técnico de investigación en distintas ciudades de la provincia.

Dónde estarán los cargos

Según informó la Procuración General, los puestos de jefatura tendrán asiento en Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti.

En tanto, los cargos de auxiliar técnico estarán distribuidos entre Viedma, Choele Choel, Bariloche y Cipolletti.

El objetivo del llamado es «continuar fortaleciendo en toda la provincia de Río Negro el área de investigación penal a cargo del Ministerio Público», incrementando su eficacia mediante el uso de técnicas especializadas y tecnología de última generación.

Qué requisitos deben cumplir los postulantes

La preinscripción se realiza de manera digital y permanecerá habilitada hasta las 13:30 del 26 de junio. Posteriormente, quienes se postulen deberán presentar la documentación académica, laboral y personal requerida para acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

Para los cargos de jefe o jefa de equipo se exige título universitario de al menos cuatro años de duración en Criminalística o carreras afines, además de un mínimo de cuatro años de experiencia profesional.

Por su parte, quienes aspiren a desempeñarse como auxiliares técnicos deberán contar con un título terciario de tres años en Criminalística o carreras equivalentes. La resolución prevé que, en caso de no presentarse postulantes con esos requisitos, podrán admitirse personas que acrediten al menos tres años de experiencia laboral en funciones similares.

Una apuesta por la investigación especializada

Las Unidades Operativas para la Investigación cumplen un rol clave en las investigaciones penales desarrolladas por el Ministerio Público Fiscal, aportando análisis técnicos, pericias y herramientas de investigación criminal.

La convocatoria forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad operativa del organismo en todo el territorio provincial mediante la incorporación de personal especializado en criminalística e investigación.

Las personas interesadas pueden consultar requisitos y condiciones a través del teléfono (02920) 441000 Int. 952 o por E-mail a concursosmp@jusrionegro.gov.ar, siempre siguiendo a los canales oficiales habilitados por la Procuración General.