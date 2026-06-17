Mundial 2026: cuándo es el próximo partido de Argentina, a qué hora y dónde verlo
Tras golear en el debut, el equipo de Lionel Scaloni busca el pase a octavos en el Mundial 2026. La agenda completa, el mapa de canales y la lista de convocados.
El debut ideal ya quedó atrás. La goleada 3-0 frente a Argelia revalidó las credenciales de la Selección Argentina, pero el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no da margen para la relajación. El objetivo es abrochar la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y el próximo escollo exige máxima concentración.
La Albiceleste afina los detalles para medirse contra Austria por la segunda fecha del Grupo J. Con el recambio generacional aceitado y Lionel Messi a la cabeza, el campeón del mundo busca estirar su racha ganadora en suelo norteamericano.
Día, hora y estadio: la agenda del próximo partido de la Scaloneta
El próximo partido de Argentina obligará a los hinchas a seguir las acciones en plena jornada laboral. El encuentro se disputará en el imponente AT&T Stadium de Dallas, Texas.
- Fecha: Lunes 22 de junio de 2026.
- Horario: 14:00 (hora de Argentina).
Guía de canales: dónde ver el partido en vivo por TV y Streaming
El partido contará con un amplio despliegue de transmisión para todo el país. A diferencia del debut, se suman más opciones a la grilla tanto en televisión abierta como por cable y plataformas digitales.
En televisión (Sistemas de Cable y Abierta):
- Telefé y La TV Pública (Opciones abiertas y gratuitas).
- TyC Sports
- DSports (DirectV).
- Canal 109 de Flow.
En plataformas de Streaming:
- Disney+ Premium
- Paramount+
El rival: el peligro europeo que amenaza el invicto
Austria llega al cruce con la necesidad de sumar y un plantel que combina roce físico y jerarquía internacional. El conjunto europeo cuenta con figuras clave que militan en la élite del fútbol mundial:
- David Alaba (Real Madrid)
- Konrad Laimer (Bayern Múnich)
- Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)
Aunque el historial marca que sus mejores campañas fueron el cuarto puesto en Italia 1934 y el tercer lugar en Suiza 1954, los austríacos regresan a una cita mundialista tras su última aparición en Francia 1998, decididos a dar el golpe ante el vigente campeón.
Los 26 elegidos: la lista completa de Scaloni para el Mundial 2026
- Arqueros: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso.
- Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina.
- Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco.
- Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel ‘Flaco’ López, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nico Paz.
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