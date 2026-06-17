Mundial 2026: cuándo es el próximo partido de Argentina, a qué hora y dónde verlo

El debut ideal ya quedó atrás. La goleada 3-0 frente a Argelia revalidó las credenciales de la Selección Argentina, pero el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no da margen para la relajación. El objetivo es abrochar la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y el próximo escollo exige máxima concentración.

La Albiceleste afina los detalles para medirse contra Austria por la segunda fecha del Grupo J. Con el recambio generacional aceitado y Lionel Messi a la cabeza, el campeón del mundo busca estirar su racha ganadora en suelo norteamericano.

Día, hora y estadio: la agenda del próximo partido de la Scaloneta

El próximo partido de Argentina obligará a los hinchas a seguir las acciones en plena jornada laboral. El encuentro se disputará en el imponente AT&T Stadium de Dallas, Texas.

Fecha: Lunes 22 de junio de 2026.

Lunes 22 de junio de 2026. Horario: 14:00 (hora de Argentina).

Guía de canales: dónde ver el partido en vivo por TV y Streaming

El partido contará con un amplio despliegue de transmisión para todo el país. A diferencia del debut, se suman más opciones a la grilla tanto en televisión abierta como por cable y plataformas digitales.

En televisión (Sistemas de Cable y Abierta):

Telefé y La TV Pública (Opciones abiertas y gratuitas).

y (Opciones abiertas y gratuitas). TyC Sports

DSports (DirectV).

(DirectV). Canal 109 de Flow.

En plataformas de Streaming:

Disney+ Premium

Paramount+

El rival: el peligro europeo que amenaza el invicto

Austria llega al cruce con la necesidad de sumar y un plantel que combina roce físico y jerarquía internacional. El conjunto europeo cuenta con figuras clave que militan en la élite del fútbol mundial:

David Alaba (Real Madrid)

(Real Madrid) Konrad Laimer (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Aunque el historial marca que sus mejores campañas fueron el cuarto puesto en Italia 1934 y el tercer lugar en Suiza 1954, los austríacos regresan a una cita mundialista tras su última aparición en Francia 1998, decididos a dar el golpe ante el vigente campeón.

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