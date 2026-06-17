Ofreció un arma por redes sociales, pactó una venta y se encontró con un operativo policial en Neuquén

El procedimiento se realizó en inmediaciones del balneario ubicado sobre la ribera del río Neuquén.

Una investigación policial iniciada a partir de una publicación en redes sociales derivó en el secuestro de un arma de fuego y la demora de un hombre de 40 años en Vista Alegre Norte. El procedimiento fue realizado por personal de la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales, dependiente de la Dirección Delitos Neuquén, en coordinación con la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

La publicación que inició la causa

Según informaron fuentes policiales, la pesquisa comenzó cuando se detectó una oferta de venta de una carabina sin la documentación correspondiente. Además, el sospechoso había enviado un video en el que se observaba el arma en aparentes condiciones de funcionamiento.

A partir de esa información, los investigadores avanzaron con distintas tareas de inteligencia para identificar al vendedor y verificar la maniobra.

Una compra ficticia para identificar al sospechoso

Como parte de la investigación, los efectivos coordinaron una compra simulada y acordaron un encuentro en inmediaciones del balneario de Vista Alegre Norte, frente al dique.

En el lugar lograron identificar y demorar a un hombre oriundo de Río Negro que tenía en su poder una carabina calibre .22 marca Mahely.

Tras el procedimiento, el arma fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias de la presunta venta ilegal.

El sospechoso quedó demorado y a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.