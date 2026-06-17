Ranking de inflación: las provincias donde más subieron los precios en mayo, ¿qué lugar ocuparon Neuquén y Río Negro?

La inflación marcó distintos ritmos entre las provincias de Argentina durante el mes de mayo. Después de una semana de conocerse el dato oficial, una consultora compartió un informe que relevó las mediciones de 10 jurisdicciones y reveló en cuáles subieron más los precios.

Las provincias donde más subieron los precios en mayo: ¿qué lugar ocuparon Neuquén y Río Negro?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de mayo 2026 fue del 2,1% a nivel nacional. Con este resultado, el índice acumuló una suba del 14,7% en los primeros meses del año y una variación interanual del 33,2%.

La consultora Politikon Chaco en un nuevo informe indicó que hubo una desaceleración en comparación al mes de abril y esta tendencia se replicó en buena parte de las provincias. Al analizar las variaciones, el informe identificó cinco distritos con incrementos superiores al promedio nacional.

De acuerdo a los datos, las provincias que encabezaron el ranking fueron:

Chaco fue la provincia con la suba más fuerte del país, con un avance del IPC del 3,6%.

Neuquén y Santa Fe, continuaron la lista con un 2,3%

Tucumán y Jujuy, con un 2,2% en cada caso.

En el otro extremo, otras cinco jurisdicciones registraron subas iguales o inferiores al dato nacional. Las mismas se incorporaron a la lista de la siguiente manera:

CABA marcó 2,1%, en línea con el país

Mendoza y Córdoba se ubicaron en 1,9% cada una

Río Negro registró 1,7%

San Luis cerró el mes con la menor variación de todo el relevamiento, con un 1,4 %

Inflación de mayo: hubo aceleración o desaceleración

El informe también analizó si cada provincia aceleró o desaceleró su ritmo de aumento de precios respecto a abril. Según el documento, «en ocho provincias la inflación redujo su velocidad de crecimiento respecto al mes previo».

San Luis y Córdoba fueron los casos de mayor desaceleración, ambos con una caída de 1,0% frente a abril. Jujuy fue la única jurisdicción que no mostró variación respecto al dato de abril.

Por su parte, Chaco fue la excepción por ser la única provincia donde el IPC aceleró en mayo, con un incremento de 0,4%.

En el plano acumulado, el escenario cambió. La suba de precios entre enero y mayo llegó al 14,7% a nivel nacional, muy por encima del 13,3% que se registró en el mismo período de 2025.

Entre las provincias, Chaco lideró este indicador con una suba acumulada de 15,8%, seguida por Santa Fe y Tucumán, ambas con 15,2%, Jujuy con 15,1% y Neuquén con 14,8%. Estas cinco provincias fueron las únicas que se ubicaron por encima del resultado nacional en lo que va del año.

En el extremo opuesto, Río Negro se posicionó al fondo del ranking acumulado, con una suba de 11,4%.

En cuando a la comparación interanual que mide la suba de precios contra el mismo mes del año pasado, el resultado a nivel nacional fue de 33,2% para mayo. Según el informe, solo dos provincias superaron ese nivel: Neuquén, con 36,5%, y Santa Fe, con 34,1%.

El resto de los distritos se ubicó por debajo del promedio país. CABA con 33,1%; San Luis y Córdoba marcaron 32,9% cada una; Tucumán 32,4%; Chaco a 32,3%; Mendoza a 32,2%; y Jujuy a 31,9%. Al final vuelve a quedar Río Negro, esta vez con una variación interanual de 24,7%.

Con información de Infobae