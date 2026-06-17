La prensa internacional se rindió a Messi: «Eterno», «de otro mundo» y «la historia del fútbol»

La Selección Argentina comenzó el Mundial 2026 con el pie derecho. Con una actuación memorable de Lionel Messi, que convirtió su primer triplete en Copas del Mundo, la Albiceleste goleó 3-0 a Argelia en el inicio de la cita mundialista en Norteamérica.

La gran noche de la Pulga claramente no pasó desapercibida y desde diferentes partes del globo siguieron a la Albiceleste y se deleitaron con las pinceladas que el astro tiró en Kansas. El diario Marca de España remarcó el hito que consiguió el argentino: «Messi, hat-trick… e historia del fútbol«.

Por otro lado, Mundo Deportivo tituló «Messi ilumina a Argentina y hace historia«. Además en una segunda nota ampliaron: «Eterno Messi: hat trick, destrona a Pelé e iguala a Klose para ser el más grande de siempre«. Sport, también del país ibérico fue por la disputa con los cracks del futbol reciente: «Messi responde a Mbappé y Haaland con un hat-trick«.

Mundo Deportivo, a los pies de Leo.

L’Equipe, reconocido diario francés describió al capitán como «El mejor (goleador) de la historia es Messi» «Uno, dos, tres… ¡viva leo Messi!«. En México, Récord tiró un veredicto: «Messi es tan Messi que ya no importa lo demás«.

Desde Francia también llenaron de elogios a la Pulga.

El diario O Bola de Portugal «Messi es de otro mundo«. Y describieron: «A sus 38 años, el capitán de la Albiceleste le recordó al mundo una vez más que todavía hay noches en las que el fútbol le pertenece«.

En Portugal describieron al argentina como un extraterrestre.

Tras la demostración de futbol de la Scaloneta en Kansas, el equipo de Lionel Scaloni pasó la página y ya se enfoca en el duelo frente a Austria que se jugará en Dallas el próximo 22 de junio a las 14:00 (Hora Argentina). Allí, Messi buscará un nuevo récord: ser en solitario el máximo goleador en la historia de los Mundiales.