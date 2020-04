Solidaridad con agentes de salud

Les escribo porque quisiera hacer un llamado de atención en esta situación tan especial al gerente, encargado o dueño de la empresa Ko:Ko. Quisiera saber por qué siguen cobrando el pasaje desde Roca a Neuquén al personal de salud (viajo todos los días en su empresa).

Desde que comenzó esta situación sobre la covid-19 mi jornada laboral ha cambiado, desempeño mis funciones en un hospital público con horarios rotativos y las 24 horas. Se reciben pacientes de todo el Alto Valle.

Pero debo amoldarme a sus horarios para ingresar a mi trabajo, ya que dejaron de funcionar los recorridos más importantes para el ingreso al hospital, horarios que han aumentado debido a la emergencia nacional sanitaria. Veo diariamente en mis viajes que les cobran a todos los enfermeros y/o personal que trabaja en Neuquén capital. La respuesta de los choferes (que nada tienen que ver) es que no tengo matrícula de Río Negro. Yo me pregunto: ¿tiene algo que ver eso cuando el profesional realiza su juramento? Lo hace para la nación, y las personas de cualquier nacionalidad, sexo, edad o lugar de residencia serán asistidas por nosotros cuando lo requieran. No están entendiendo el Decreto de Necesidad y Urgencia. ¡Es nuestro país! Ahora, cuando suben agentes de seguridad de Neuquén o Río Negro ¡no les cobran! ¿Cómo es? Yo no llevo mi ambo por obvias razones, se sabe (ropa de trabajo).

Esta situación me angustia mucho, no solo a mí, sino a todos los enfermeros que no tienen la posibilidad de viajar en auto. Debemos salir de casa todos los días a asistir a quienes más lo necesitan -¡No me quejo! Amo lo que hago-, solo pido solidaridad de las autoridades competentes.

Silvina Yanet Quintuén

Enfermera, MP 2650



Roca