Celulares como prueba de delito: el Ministerio Público busca fortalecer la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones

La Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público de Río Negro abrió un concurso para incorporar dos nuevos analistas técnicos en Viedma. La medida busca fortalecer el área de investigaciones que analiza los dispositivos móviles enviados por fiscalía ante las causas penales.

La convocatoria fue oficializada por la Procuración General, que advirtió que la estructura del organismo no había sido actualizada desde 2015, pese al aumento sostenido en la demanda en análisis de celulares como elementos probatorios de causas penales.

«Los celulares pasaron a ser una parte trascendental en la vida de cualquier persona. Entonces la evidencia que dejan es fundamental para cualquier investigación, desde delitos informáticos hasta delitos comunes como un robo, homicidio o abuso sexual», señaló el director de Políticas Informáticas de la Procuración General, David Baffoni.

Más celulares, mismo personal

De acuerdo a Baffoni, solo en 2025 se revisaron alrededor de 750 teléfonos, con un incremento del 120% en los dispositivos analizados entre 2017 y 2025.

Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa

Sin embargo, pese al aumento sostenido en la necesidad de extraer la información digital en causas delictivas, la capacidad técnica prácticamente no se modificó en la última década. Con un equipo compuesto de cuatro ingenieros, un asistente técnico y el ingeniero coordinador del área. «Necesitamos incrementar nuestros profesionales para que puedan tener esos datos en el momento que los solicitan los fiscales», sostuvo el jefe de área.

Ante esta demanda, el Procurador General del Poder Judicial, Jorge Crespo, solicitó la incorporación de dos nuevos miembros para el área, acompañada de dos licencias nuevas del programa utilizado para la «apertura» de los dispositivos, que les permitan extraer los datos en el menor tiempo posible.

Tecnología israelí para extraer evidencia

Una de las principales herramientas utilizadas para acceder a la información de los dispositivos es Cellebrite UFED, un software forense especializado que le permite a los ingenieros del OITel acceder a equipos bloqueados y realizar la extracción de datos.

Luego, a través de herramientas forenses, el equipo puede realizar filtrados específicos de información, acotando las búsquedas según lo que requiera cada investigación. «Se puede filtrar de acuerdo a lo que nos soliciten, podemos analizar un día específico o por tema, como por ejemplo mensajería», explicó Baffoni.

En este sentido, el coordinador del área destacó que actualmente cuentan con tres licencias del programa israelí, por lo que la incorporación de dos herramientas nuevas en conjunto con el incremento del personal les permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante los pedidos requeridos para cada investigación.

Una vez extraídos los datos, los miembros del área son los encargados de procesar esos datos, filtrarlos y generar los informes requeridos por fiscalía . «En otras provincias, el organismo encargado de abrir el archivo lo desbloquea y lo entrega a fiscalía. La OITel hace ambas cosas juntas», explicó Baffoni.

¿Qué se busca y cómo?

Los requerimientos varían según cada causa. En algunos casos se solicita reconstruir la actividad de una fecha determinada o recuperar el contenido de una aplicación específica.

«Trabajamos con volúmenes de información muy grandes», explicó Baffoni. Quien mencionó que tardan la misma cantidad de tiempo extrayendo los datos que analizándolos para poder simplificar el volumen de información al que acceden.

En relación a las causas, no existe un parámetro diferenciador más allá de la urgencia del caso, debiendo trabajar con causas que van desde robos, amenazas y delitos informáticos hasta homicidios o tenencia de material de abuso sexual infantil.

«Los celulares son intrínsecos a la vida de las personas, por lo tanto son fuente de evidencia de cualquier causa», manifestó Baffoni.

Un caso de Río Negro que impactó a nivel mundial

En julio de 2025, el OITel recibió el teléfono recuperado tras la desaparición y homicidio de un hombre, convirtiéndose en una de las principales pruebas para el esclarecimiento de la investigación.

Sin embargo, el mismo no podía ser desbloqueado, por lo que el organismo debió contactarse con la desarrolladora del software utilizado para las extracciones y, a través de las retroalimentaciones, se lanzó una actualización del programa disponible a nivel mundial.

En este sentido, Baffoni manifestó que «la evidencia que dejan los celulares es fundamental para cualquier tipo de delito».