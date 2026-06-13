Río Negro firmó un acuerdo con YPF que permitirá nuevas oportunidades educativas

La Provincia de Río Negro y la empresa YPF celebraron un convenio que permitirá fortalecer la Educación Técnico Profesional y la vinculación con la industria energética.

Durante un intensa jornada de trabajo desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el gobernador Alberto Weretilneck también firmó otros acuerdos con el presidente de YPF, Horacio Marín; la Fundación YPF, y ONU-Hábitat para promover el desarrollo sostenible y fortalecer las capacidades locales.

El Convenio Específico entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro y la Fundación YPF abrirá 120 cupos de prácticas profesionalizantes para estudiantes de escuelas técnicas vinculadas al sector Oil & Gas, otras 120 de formación docente con puntaje, 520 cupos para capacitaciones laborales técnicas y digitales, la llegada del Aula Móvil Energía Argentina a tres localidades de la provincia y propuestas de divulgación científica destinadas a estudiantes de nivel primario y secundario, como la obra teatral “El Show de la Energía” y experiencias inmersivas de aprendizaje mediante salas de escape temáticas.

Además, Fundación YPF donará 62 maquetas interactivas del programa «Vos y la Energía», destinadas a escuelas primarias y secundarias de Allen, Roca, Cipolletti, Regina, San Antonio Oeste, Valcheta y Sierra Grande.

Las maquetas fueron definidas como «herramientas pedagógicas innovadoras que permiten comprender de manera didáctica el funcionamiento del sistema energético argentino, desde la exploración y extracción de recursos hasta su utilización cotidiana».

El programa incluye además capacitación específica para docentes y directivos, fortaleciendo el trabajo en las aulas y promoviendo vocaciones científicas y tecnológicas desde edades tempranas.

«Estas acciones representan una inversión estratégica en el futuro de Río Negro. Estamos fortaleciendo nuestras ciudades, generando nuevas herramientas para el desarrollo local y acercando oportunidades de formación que preparan a nuestros jóvenes para los desafíos de una economía en constante transformación», destacó Weretilneck.

Acciones para el fortalecimiento institucional

También se firmó un Convenio Marco de Cooperación y Coordinación entre el Gobierno de Río Negro, la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, YPF SA y Fundación YPF que busca impulsar acciones de diagnóstico, planificación y fortalecimiento institucional en municipios de la Costa Atlántica y el Alto Valle.

La iniciativa busca fortalecer la gobernanza local mediante la articulación entre organismos públicos, municipios, empresas e instituciones, promoviendo además la capacitación de equipos técnicos, la participación ciudadana, el intercambio de buenas prácticas y el monitoreo permanente de las acciones implementadas.

En el mismo acto, el intendente de San Antonio Oeste, Jorge Casadei, y la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, formalizaron la incorporación de sus municipios al programa, comprometiéndose a avanzar en diagnósticos territoriales y obras prioritarias para sus comunidades.

El mandatario junto al Director Regional para América Latina y el Caribe de ONU-Hábitat, Elkin Velásquez, suscribieron una Carta de Intención que expresa la voluntad de ambas partes de trabajar conjuntamente en el marco del Programa Ciudades Sostenibles.

La cooperación apunta a fortalecer la planificación urbana, el desarrollo de espacios públicos, la resiliencia de las ciudades y las capacidades locales para implementar proyectos de infraestructura y ordenamiento territorial, en línea con la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.