Quién era «Niño Guerrero», el líder del Tren de Aragua eliminado por las Fuerzas de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las fuerzas militares de su país llevaron a cabo un ataque en territorio venezolano que terminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

El objetivo fue señalado como el máximo líder de la banda criminal Tren de Aragua. Según informó el mandatario, la operación fue coordinada con autoridades venezolanas en un acto eficaz y rápido en su refugio.

A través de un mensaje difundido en la red Truth Social, Trump sostuvo que el Comando Sur ejecutó un “ataque letal” contra quien definió como uno de los responsables de una de las organizaciones criminales más peligrosas del continente.

Sobre el operativo en el territorio venezolano, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, también confirmó que la operación se concentró en debilitar uno de los cuerpos terroristas más letales de la región.

A pesar del éxito obtenido, las autoridades estadounidenses señalaron que continuarán las acciones para desarticular la estructura de la banda y capturar a sus restantes líderes.

Quién era «Niño Guerrero», el líder del Tren de Aragua eliminado en Venezuela

“Niño Guerrero” era considerado el fundador y principal jefe del Tren de Aragua, una estructura criminal nacida en la cárcel venezolana de Tocorón que con el paso de los años expandió sus actividades a distintos países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Las autoridades le atribuyen delitos vinculados al narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el lavado de dinero y el tráfico de armas.

La figura de Guerrero adquirió notoriedad internacional luego de que escapara de la prisión de Tocorón en 2023, durante un operativo de las fuerzas de seguridad venezolanas para recuperar el control del penal. Desde allí había consolidado el poder de la organización, que llegó a operar con una estructura transnacional y una amplia red de actividades ilícitas.

En Estados Unidos, el líder criminal era buscado por distintas agencias federales y enfrentaba acusaciones por terrorismo, crimen organizado y narcotráfico. Además, el Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de US$ 5 millones por información que permitiera su captura.

Con información de NA