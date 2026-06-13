Quién era el motociclista que murió en un choque con una camioneta este viernes en Roca

Un joven motociclista de 27 años murió este viernes por la tarde luego de protagonizar un choque con una camioneta Toyota Hilux en Roca. El siniestro ocurrió cerca de las 18 sobre calle Félix Heredia, entre Tucumán y las vías del ferrocarril. Las circunstancias del hecho son investigadas por la Justicia.

Según indicaron fuentes policiales, al arribar los equipos de emergencia constataron que el motociclista se encontraba en paro cardiorrespiratorio. A la víctima se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante el traslado al hospital Francisco López Lima, pero no se logró revertir su estado.

Dolor en Roca por la muerte de un motociclista en un choque

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fue identificada como Ezequiel Giles, de 27 años. Luego de conocerse la noticia, familiares y amigos comenzaron a despedirlo con sentidos mensajes a través de las redes sociales.

Las publicaciones expresaron el dolor por su muerte y acompañaron a sus seres queridos en las horas posteriores al trágico hecho. Allegados al joven señalaron que al momento del choque Giles llevaba puesto el casco de seguridad.

El choque ocurrió este viernes por la tarde en la calle Félix Heredia.

Mientras tanto, la Fiscalía de turno dispuso el inicio de las actuaciones judiciales para establecer cómo ocurrió el choque. También ordenó el secuestro de ambos vehículos para la realización de las pericias correspondientes.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las tareas de relevamiento para reconstruir la mecánica del siniestro. La causa permanece en etapa investigativa y busca determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.