Centro de Transferencia de residuos en Neuquén: Gaido anunció la licitación para junio

La transformación del sistema de limpieza urbana de Neuquén dio un paso decisivo con el llamado a licitación en junio para el Centro de Transferencia.

Este centro integrará el futuro Complejo Ambiental Neuquén (CAN) que buscará brindar soluciones a 30 años, incorporando Inteligencia Artificial para optimizar el procesamiento de 14.000 toneladas de residuos.

El intendente, Mariano Gaido, destacó que la planificación se basó en modelos internacionales de excelencia. «Visitamos en Tokio los más destacados centros de transferencia y lo que es el tratamiento de la basura en el reciclaje«, contó.

El centro procesará los residuos mensuales de la capital y también de localidades vecinas como Plottier, Centenario, San Patricio del Chañar y Vista Alegre.

«Estamos licitando junto con la provincia un servicio que le va a dar previsibilidad a Neuquén y a todas las ciudades que están cercanas. El tratamiento de la basura y la sustentabilidad es nuestra prioridad«, sostuvo el jefe comunal.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que el municipio se encuentra en la etapa final de elaboración del pliego para el centro que funcionará como el nodo logístico del nuevo esquema.

Foto: gentileza.

El tratamiento de residuos actual y cómo cambiará

El sistema actual de disposición final tiene una vida útil de dos años. Esto impulsó la planificación de un nuevo complejo a 15 kilómetros, en las tierras incorporadas al ejido municipal mediante la ley de ampliación de 2022.

La construcción del Centro de Transferencia en el actual predio del CAN, a cuatro kilómetros de la zona urbanizada, permitirá que los camiones recolectores descarguen allí sin necesidad de recorrer largas distancias hasta el sitio de disposición final.

«Es una infraestructura a la cual llegan cada uno de los camiones que recolectan los residuos en la vía pública y allí descargan en unas tolvas desde las que se traspasan los residuos a unos containers que equivalen a cuatro camiones recolectores«, detalló Nicola.

Foto: gentileza.

Este sistema de consolidación de carga buscará reducir el impacto ambiental. «Si recorremos con los cuatro camiones los 15 kilómetros se gasta el consumo de cuatro camiones, en cambio será un camión con el producido de cuatro«, puntualizó el funcionario.

La estructura del centro consistirá en una nave industrial de gran tamaño completamente cerrada. Esto evitará la dispersión de materiales por el viento durante el trasvasamiento a los contenedores, los que luego serán transportados por camiones tractores.

Complejo Ambietal Neuquén con Inteligencia Artificial

El CAN será el tercer proyecto de la capital que implementará Inteligencia Artificial (IA). Esta tecnología se aplicará en la automatización de la separación de residuos y en los procesos de reciclaje.

La IA permitirá que el comando de los flujos sea automático potenciando las políticas de economía circular bajo la premisa de reducir, reciclar y reutilizar.