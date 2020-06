"Solo nunca más": el primer single solista del Tano Cuozzo en cuarentena

Gabriel "Tano" Cuozzo lanzó esta semana un nuevo single solista. Se trata de "Solo nunca más", un tema que será la punta de lanza de muchos más en su incipiente carrera solista, que se desarrolla en paralelo a su banda Cielar.

Hace seis meses que el "Tano" inició la grabación de su primer disco solista, material que quedó en "stand by" por la cuarentena y la imposibilidad de reunirse con los instrumentistas que colaborarán en la placa.

"Cuando empezó el COVID y la cuarentena no pude terminar de grabar las primeras guitarras que son con grandes guitarristas de la zona. Eso me quedó en stan by, así que en este tiempo que la cuarentena nos separó de Cielar y puso pausa en el tercer disco que estábamos empezando a grabar, pensé en aprovechar el tiempo para trabajar en otras canciones mías".

Se trata de temas que no formarán parte de esa primera placa que espera poder ser terminado. Son temas que Cuozzo irá publicando de a una, hasta que se supere la pandemia. "Voy a ir sacándolas de a una porque no se cuando va a llegar el tiempo en que puedan venir de nuevo los chicos al estudio, y terminar de grabar ese disco que estaba en proceso", señaló el músico.

"Solo nunca más", el primer single que vio la luz era un tema que estaba listo, pero sin letra. La cuarentena se presentó, entonces, como el mejor momento para concluirlo; y también sirvió como fuente de inspiración.

"Es una canción que yo tenía hace unos meses atrás, a la que me faltaba escribirle la letra. Con todo este tema y a raíz de charlas con amigos y amigas que el tema de la cuarentena los agarró viviendo solos o separados de sus parejas, me agarre de eso, me puse en la piel de ellos y escribí 'Solo nunca más'", contó el "Tano".

Y cerró: "estoy esperando poder grabar mi primer disco, que voy a grabar con todos los músicos de la región que me encantan y que estoy chocho porque se coparon. Mientras estoy empezando a sacar de a una otras canciones de mi espectro como solista, esperando que el momento pase".