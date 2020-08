Soluciones, no restricciones

Roca

No queremos más restricciones. Llevamos 140 días encerrados por las malas decisiones de ustedes, a la hora de planificar los cuidados.

Si fracasaron en los pronósticos, si no supieron o saben qué hacer, no busquen soluciones mágicas con más restricciones.



Llevamos meses sin poder salir, sin trabajar libremente, por culpa de ustedes, y ahora volvemos para atrás, porque no hicieron bien las cosas desde un momento.



¿Por qué y para qué nos encerraron 140 días si recién ahora está llegando el pico?

Si no sabían qué hacer, al menos hubieran copiado a otras provincias.

Les informo que en este país, el mismo en que usted gobierna (pongamos) una provincia, hay gobernantes provinciales resolvieron la pandemia sin arruinarle la vida a la población.



Estas provincias argentinas supieron qué hacer. Al día de hoy tienen cero muertos.

Les dejo teléfonos de contacto, por si los quiere llamar, nunca es tarde para hacer las cosas bien.



Santiago del Estero (teléfono 03854505000); San Luis (0266445200); San Juan (02644296045); La Pampa (0295445260); Catamarca (03834437503).

Nos cuidan del covid-19 y nos matan económicamente. Nos matan el encierro, la angustia, la depresión, la incertidumbre. Están acabando con nuestras esperanzas de futuro.



Nos agotaron el humor social y la paciencia de la gente, ¿hasta cuándo aguantaremos?

Manuel García

DNI 18.564.973