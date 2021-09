Soria en RN Radio: renovó las críticas a ARSA, destacó la campaña de vacunación y ¿hay Fiesta de la Manzana?

María Emilia Soria, intendenta de Roca, dialogó esta mañana con el programa En Eso Estamos de RN Radio. La charla se dio en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad. En la entrevista la jefa comunal se refirió a distintos temas de la actualidad y habló sobre la posibilidad de celebrar la próxima Fiesta Nacional de la Manzana, suspendida este año por la pandemia de coronavirus.

"La pandemia nos hizo reorganizar las prioridades. En el Municipio, si uno evalúa obra pública, servicios y demás, no se vio afectado. De hecho se duplicó", destacó Soria, al inicio de la entrevista.

Al momento de hablar de la campaña de vacunación, Soria expresó: "La vacunación viene a buen ritmo. Es impresionante el avance que está teniendo la campaña a nivel nacional. Tengo conocidos en otras partes del mundo que ni siquiera tienen la primera dosis".

La intendenta roquense también renovó las críticas hacia el Gobierno Provincial. "Te enoja que no le den importancia a algo como un financiamiento internacional para lograr ese recambio de cañerías que los vecinos roquenses necesitamos", indicó, al mencionar los distintos cortes de agua que sufre la ciudad.

"Más allá del diálogo que tengamos con Provincia no podemos solucionar nada, porque no tenemos potestad sobre el servicio que pasa por dentro de la cañería", añadió la intendenta, quien agregó: "Esto depende del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Río Negro. Así como invierte seguramente en Viedma, necesitamos que lo haga en Roca. Y esto no es de esta primavera que está comenzando: viene desde hace 10 años".

#AHORA | @MaEmiliaSoria: "Ayer tuvimos la celebración tradicional en el punto de fundación de Roca, fue muy emotivo. A diferencia del año pasado, esta vez los roquenses sí vamos a celebrar. Estamos en otra etapa, con una vacunación avanzando a pasos agigantados". — rionegroradio (@rionegroradio) September 2, 2021

En ese sentido, Soria adelantó que mañana viernes mantendrá una reunión con las autoridades de Aguas Rionegrinas (ARSA) para saber "en qué puede colaborar el Municipio con el arreglo en Los Olmos, que va a implicar nuevamente un corte en toda la ciudad".

Más adelante la jefa comunal fue consultada por aquella vez que se decidió interrumpir- de manera escandalosa- el tránsito sobre los puentes como medida para restringir la circulación en la ciudad por los aumentos de casos de coronavirus. "El día de los montículos de tierra, el actual Jefe de la Policía de Río Negro solicitó que se corte la circulación en la ciudad con ese método. Y lo hizo adelante de todo el Comité que se había reunido", explicó.

Al analizar las próximas elecciones, Soria consideró que hay "poco clima electoral, producto del momento que atravesamos". "No está habiendo un debate serio a nivel nacional", consideró.

"Lo cierto es que en estas PASO nos estamos jugando mucho, tiene que ver con un modelo económico y un modelo de país", señaló. En ese sentido destacó la formula del Frente de Todos en Río Negro que integran Ana Marks y José Luis Berros. "Nos gusta mucho la dupla que tenemos, ambos estuvieron en la trinchera, saben lo que es ser la primer cara ante el problema para los vecinos. Son de las dos ciudades más populosas de la Provincia", destacó.

Fiesta de la Manzana

La intendenta también habló de la posibilidad de celebrar la próxima Fiesta Nacional de la Manzana. "La vamos a ir debatiendo y analizando paso a paso. Ganas hay, soy la primera interesada en volver a celebrar esta fiesta, pero tenemos que ser prudentes. De poderse celebrar, allí estaremos. Lo estamos pensando. Estamos en conversaciones con artistas, con otros intendentes también para combinar fechas… Nos encantaría, pero vamos a tener que evaluarlo día a día", explicó.

La intendenta también explicó que ayer no fue feriado, como habitualmente lo es por el aniversario de Roca, ya que el asueto del 1° de septiembre "se sustentaba en el desfile, donde todas las instituciones eran convocadas y el comercio acompañaba", y eso no es viable en época de pandemia.

"Vamos a tener un festejo en el Canal Grande, con distanciamiento, premios, sorteos y espectáculos. Lo haremos después de las PASO, y vamos a celebrar como nos gusta a los roquenses", adelantó.

Por último, se refirió a la entrega de terrenos municipales. "La inscripción cierra este viernes, y se sortea el primer cupo después del 12. Antes no se puede, la veda electoral es clara aunque algunos partidos provinciales entregan viviendas justo antes", explicó.