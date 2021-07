Subastaron la camiseta que usó Maradona en Cipolletti y con la cual marcó su primer gol con la Selección

La figura de Diego Maradona con el paso de los días no deja de acrecentar su leyenda. Por eso cada vez que hay alguna actividad relacionada al Diez causa un furor entre los fanáticos. El domingo, la casa Juliens de Estados Unidos subastó prendas de vestir del emblemático futbolista, y una de las casacas fue la que usó el capitán de la Albiceleste frente a Cipolletti y con la cual convirtió su primer gol con la Selección Argentina.

La prenda que vistió Maradona el 8 de abril de 1977, en La Vicera de Cemento, tiene un valor muy especial. Fue con la que convirtió su primer gol en la Selección argentina, en un amistoso del Sub-20 jugado ante Cipoletti. La ropa de color blanca y con el 10 en la espalda estuvo certificada la casa de subastas Sotheby's, y también por el Museo del Fútbol.

La prenda superó las expectativas que se esperaba desde Juliens, que la había colocado en un rango entre 10 y 20 mil dólares, pero se vendió en 28 mil tras seis ofertas.

Otra de las camisetas subastadas fue la que utilizó Maradona, en los octavos de final del Mundial de Italia 90 nada menos que ante Brasil. Si bien estaba con un desgaste importante fue la reliquia más codiciada y se vendió en 51.200 dólares.

Entre las otras camisetas vendidas estuvo la camiseta del Diego en el repechaje contra Australia en 1993 (se ofertó 25.000 dólares) y una del Napoli que firmó en 2007. Tampoco faltó la oportunidad para los simpatizantes del Barcelona y uno de ellos adquirió la que usó el Diez en la temporada 1983-1984 en el club catalán.

SOLD for $28,800. A framed Argentinian National Team jersey worn by Diego Maradona during the game he scored his first goal for Argentina.



Sold in our "Sports Legends" auction taking place this weekend in Beverly Hills and at https://t.co/TiME89uOXn. pic.twitter.com/ctWTw6FtCn