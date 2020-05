Santa Rosa, la Pampa

¡Esto es un milagro! El gobierno nos ha sacado de la línea de pobreza a todos los jubilados. No sabemos cómo lo han obtenido, pero según ellos así lo han hecho. Hemos estado en el PAMI, el segundo gran financista del Estado y nos han explicado ésta novedad.



Este servicio formado por los fondos de los jubilados, está dando superávit. Entonces eso al ser detectado por el gobierno de turno, decidió que sería bueno para ellos, primero pedirle mil millones de pesos. ¿A qué tasa? No se sabe. Luego como le sobraba más le pidieron mil seiscientos millones adicionales. Es que todos los servicios que se dan a los jubilados, están cubiertos…. estaban.

A partir de hace días, han suspendido un beneficio que se tenía. Veamos. El PAMI a los jubilados que no tenían ingresos de privilegio y que cobraban el mínimo, el plan le entregaba un bolsón con alimentos o su sustituto en $45 Eso fue hasta hace ya muchos días. Los que se afilian a la obra social si cobraban más de $800, no recibían el beneficio. Ya no se da.

O sea que los directores de PAMI consideran que no los necesitan y que es suficiente para sobrevivir. No era mucho pero ayudaba. O sea que “el que llora no mama y el que no…..”

Gladys B. Rosales

DNI 10.198.095