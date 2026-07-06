El BCRA libera los préstamos en dólares para la construcción y busca reactivar al sector

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este martes 9 de junio 2026.-

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó un cambio regulatorio estratégico para dinamizar el mercado de crédito doméstico. A través de una flexibilización de las normas macroprudenciales vigentes desde la salida de la convertibilidad, la autoridad monetaria habilitó a los bancos comerciales a realizar intermediación financiera tradicional con sus depósitos en moneda extranjera.

La normativa previa restringía el financiamiento en dólares exclusivamente a corporaciones capaces de generar divisas de manera directa, garantizando la capacidad de repago. Con la nueva disposición técnica, las entidades financieras quedan autorizadas a otorgar préstamos en moneda extranjera a personas y empresas ajenas al sector exportador.

El único requisito técnico establecido por la entidad que preside Santiago Bausili es que los solicitantes cuenten con el aval o la garantía de una firma exportadora que actúe como respaldo de la operación.

El nuevo circuito dual para financiar la vivienda

El Gobierno propondría aplicar esta última norma del Central de manera directa al sector de la construcción para que los desarrolladores consigan divisas para la adquisición de tierras y ejecución de obras.

El engranaje financiero para dinamizar el mercado inmobiliario funcionaría bajo el siguiente esquema:

Financiamiento al constructor: las empresas desarrolladoras podrán tomar préstamos en dólares asociados a un exportador a tasas del 8% anual .

las empresas desarrolladoras podrán tomar préstamos en dólares asociados a un exportador a tasas del . Crédito al comprador: por la otra ventanilla bancaria, la entidad financiera le otorgará un crédito en pesos ajustable por inflación mediante el sistema UVA al comprador individual.

Pese al entusiasmo oficial para activar motores en el negocio inmobiliario, fuentes del sector financiero advirtieron que por ahora las medidas podrían tener un impacto marginal en lo que se refiere a la reactivación que busca el Gobierno en el segundo semestre.

Fondos comunes y la advertencia de Luis Caputo

El sector financiero privado de capitales nacionales mantiene una postura de cautela y espera que sea la banca pública la encargada de realizar los primeros movimientos piloto en la plaza local. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió a los desarrolladores inmobiliarios que los créditos hipotecarios en dólares no se desarrollan de forma individual en los bancos, sino que podrían hacerlo a través del mercado de capitales mediante Obligaciones Negociables (ON).

La propuesta del Palacio de Hacienda apunta a unificar esfuerzos entre los bancos tradicionales y las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs). El objetivo planteado por el Ejecutivo es estructurar fondos inmobiliarios comunes entre ambas entidades para cuadruplicar los montos disponibles utilizando recursos de organismos multilaterales que están dispuestos a financiar el proyecto.

En paralelo con las nuevas herramientas en moneda extranjera, el financiamiento hipotecario tradicional bajo el sistema de actualización por inflación mostró una aceleración al cierre del primer semestre. Según los últimos indicadores técnicos relevados por First Capital Group, el stock general de créditos para la vivienda consolidó una tendencia de recuperación real en el mercado:

Monto total: El saldo acumulado en el sistema financiero alcanzó los $7,9 billones , lo que representa un salto nominal interanual del 106,8% frente a los $3,8 billones registrados en el mismo período del año anterior.

El saldo acumulado en el sistema financiero alcanzó los , lo que representa un salto nominal interanual del frente a los $3,8 billones registrados en el mismo período del año anterior. Variación mensual: La toma de nuevas líneas hipotecarias anotó un incremento nominal del 3,5% mensual , consolidando una suba neta ajustada por inflación del 1,6% en términos reales .

La toma de nuevas líneas hipotecarias anotó un incremento nominal del , consolidando una suba neta ajustada por inflación del . Efecto cuota: Según explicó Guillermo Barbero, la caída de los índices que actualizan el valor de las cuotas y la deuda ha generado una mayor atracción de la demanda, devolviendo previsibilidad a las familias solicitantes.

La plaza financiera local exhibe una singularidad operativa: en la actualidad, las empresas tienen vigentes más créditos activos nominados en dólares que en moneda nacional. Los préstamos en dólares vienen creciendo sin mostrar ratios de morosidad ni verse afectados por las tasas altas del segmento en pesos, impulsados por un ingreso de divisas alto y tasas de interés en moneda local que no terminan de bajar.