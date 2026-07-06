Las Grutas y San Antonio Oeste: cómo avanza la obra que ampliará el sistema de agua potable

La obra destinada a ampliar y modernizar el sistema de agua potable del Golfo San Matías avanza con un 6% de ejecución y ya comenzó a tomar forma en distintos puntos de la región. El proyecto, considerado uno de los más importantes para el abastecimiento de agua en la costa rionegrina, beneficiará a más de 100.000 habitantes de San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este.

Los trabajos se desarrollan de manera simultánea en cuatro frentes. Actualmente se construye un nuevo reservorio en San Antonio Oeste, avanzan las dos cisternas previstas para Las Grutas y también se ejecutan las obras civiles de la nueva casa química que formará parte de la planta potabilizadora.

La planificación contempla el desarrollo del Golfo San Matías hasta 2046

La iniciativa contempla una inversión de 24.291 millones de pesos, financiada mediante un crédito de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), y tendrá un horizonte de planificación de 20 años, con el objetivo de acompañar el crecimiento demográfico, turístico y productivo de la región.

Según se informó, la nueva infraestructura permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento de agua potable, mejorar la distribución del servicio y brindar mayor previsibilidad frente al incremento de la demanda, especialmente durante las temporadas de mayor afluencia turística.

Una vez finalizada, la intervención permitirá optimizar el sistema de abastecimiento para las tres localidades del Golfo San Matías y responder a las necesidades de una región que mantiene un crecimiento sostenido tanto en población permanente como en actividad económica y turística.

El proyecto aumentará un 40% la capacidad del sistema de agua potable

La obra forma parte del Plan Director de Agua Potable para San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este, una iniciativa que abarca todo el recorrido del servicio, desde la captación y potabilización del agua hasta su distribución domiciliaria. El proyecto, que comenzó a ejecutarse en mayo de este año, tiene un plazo estimado de 24 meses, aunque algunas de las mejoras podrán entrar en funcionamiento de manera parcial a medida que finalicen las distintas etapas.

De acuerdo con la información brindada por Aguas Rionegrinas, la nueva infraestructura permitirá incrementar en aproximadamente un 40% la capacidad de producción, almacenamiento y distribución de agua potable. Para ello se ejecutan obras como la ampliación del reservorio ubicado sobre el canal Pomona-San Antonio, la ampliación de la planta potabilizadora, la repotenciación del sistema de bombeo entre San Antonio Oeste y Las Grutas, la construcción de nuevas cisternas y el refuerzo de redes de distribución.

Además, el proyecto incorporará tecnología para automatizar el funcionamiento del sistema, permitiendo controlar de forma remota el estado de las cisternas, los equipos de bombeo y los módulos de potabilización desde un centro de operaciones.

La ampliación responde al crecimiento sostenido que registra el Golfo San Matías, especialmente durante la temporada turística. Actualmente, el sistema abastece a unos 40.000 residentes permanentes, pero durante el verano la población aumenta considerablemente por la llegada de visitantes. Con esta obra, la infraestructura quedará preparada para garantizar el servicio de agua potable a más de 100.000 personas durante las próximas dos décadas.