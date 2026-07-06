Daniel Llanos mostró todo su potencial en el Rally Neuquino y ganó la cuarta en Zapala

El piloto de Bariloche tuvo un andar impecable en los caminos del centro de la provincia. (Fotos Omar de los Santos)

En la cuarta fecha del Rally Neuquino, Daniel Llanos ratificó su condición de referente de la categoría. El barilochense celebró su octavo triunfo consecutivo en la A6 y el séptimo en fila en la clasificación general. Además, ganó por tercera vez en Zapala (2024, 2025 y 2026). La prueba contó con la organización conjunta del municipio local y APPRyN Sur.

Con un tiempo de 42m39s4 y al mando del VW Polo, Llanos le ganó en su divisional a su coterráneo David Abril, que quedó a 1m51s6. Tercero quedó Miguel Carbonell a 2m33s4. Detrás de ellos llegaron Claudio Bustos, Matías Cáceres y Roberto Semper. Abandonaron Fantini, Villanueva, Bastidas y Cambilla. Llanos estableció el margen de victoria más amplio de la fecha.

Kovacevich en la RC5 y Pranzoni en la N2

En la RC5, Omar Kovacevich cosechó su tercer triunfo consecutivo al sacarle 41s7 de ventaja a Juan Cruz Parada. Por su parte, Lautaro Angeloni pudo redondear una buena carrera, al arribar tercero a 52s1 del ganador. Más atrás llegaron Luis Beltrán, Miguel Radomich, Franco Fossatti y Luis Cairone. Abandonaron Matías Ávila, Di Bartolo, del Barba, Agustín Pérez y Subat.

En la RC5 nadie pudo con Omar Kovacevich.

Otro que repitió victoria fue Pablo Pranzoni, en la N2. Luego de ganar el sábado, volvió a vencer por buen margen, esta vez con 1m39s5 de ventaja sobre Alejandro Ávila. Gran carrera hizo Cristian Aguilera, que llegó tercero a 2m46s2. Luego arribaron Cristian Zuñiga, Juan Cruz Arce, Mauricio Zúñiga y Nahuel Campos. Pranzoni no tenía victorias en el rally neuquino y este fin de semana celebró por duplicado. Abandonaron Battistuzzi, Campo, Basile y Martínez.

Rojas, Montero, Lillo y Tieri, dueños de sus divisiones

En la N2L, Mauro Rojas (múltiple ganador y campeón del rally neuquino) obtuvo su tercer triunfo junto a su hija Sabrina en la butaca derecha. Precisamente, el primer triunfo del binomio había sido hace dos años en Zapala. El año pasado ganaron en Bajada del Agrio y ahora se subieron a lo más alto del podio por tercera vez. Segundo quedó Sergio Perulán, navegado por Virginia Liptak, a sólo 4s1. Apenas más atrás, a 5s3 llegó Luis Salina. Luego llegaron Luis Angeloni, Edgardo Jerez, Juan Carlos Rojas, Daniel Jerez, Miguel Huenulao, Juan Carlos Teker y Matías Antimilla. No completaron la prueba Fernando Perulán, Dziadek, Zambón (vuelco) y Morán. Fue una gran carrera de la N2L.

Luego de ser segundo en la carrera del sábado, Nicolás Moreno se quedó con la victoria en la A2, con50s0 de ventaja sobre Adrián Quezada. Tercero fue el intendente de Las Coloradas, Lucrecio Varela. Fue el primer triunfo de Moreno. Abandonaron Millapi, Kallobius, Arias y Elfi. En la A1 ganó nuevamente Facundo Lillo. El sábado había obtenido su primer triunfo. Víctor Leuno y Elías Inal lo acompañaron en el podio.

Luego de la verificación técnica quedó en suspenso el triunfo de Jeremías Tieri en la A7. Estrenando un VW Gol Power, le sacó 28s7 al Renault Sandero de Juan Lovagnini. Tercero quedó el ganador del sábado, Gustavo Rojas, a 1m26s0. Alejandro Almeira llegó cuarto, a 1m26s5. Tieri fue excluido en la técnica, pero apeló la medida, por lo que el clasificador se confirmará en los próximos días. Abandonaron Fagán, Palacios y Vázquez.

Tieri hizo un gran trabajo y festejó en la A7.

La quinta fecha del rally neuquino se correrá entre el 21 y el 23 de agosto en Chos Malal.