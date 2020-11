"Sushi en la catedral", teatro interactivo por Zoom con artistas locales

Estar alejados de los amigos es difícil siempre, y más cuando el aislamiento es obligatorio a causa de la pandemia que azota al mundo y es necesario cuidarse y cuidar a los demás en todo contacto. Cansados, aburridos, desde hace meses muchos buscan la manera de encontrarse, transgrediendo las normas, como las cuatro amigas que protagonizan “Sushi en la catedral”, el show de improvisación teatral en vivo por streaming que este sábado a la noche se propone hacer reír desde las pantallas.



Lucas Albanesi, Karina Ledda, Pau Malcotti y Mariana Corral se transformarán, desde las 22:30, en Gloria, Úrsula, Nucha y Sarita, cuatro mujeres que se aman y se odian, pero que sobre todo esperan divertir a quienes acepten ser parte de este primer show de improvisación teatral que se realiza por streaming en el Alto Valle en el que el público será una parte fundamental.

El show

Obra: “Sushi en la catedral”

Funciones: este sábado, el 21 y 28 de noviembre y el sábado 5 de diciembre, siempre a las 22:30.

Protagonistas: Mariana Corral, Karina Ledda, Lucas Albanesi y Pau Malcotti

Plataforma: Zoom

Entradas: en venta a través de www.eventbrite.com. Tienen un valor de $300. El l link de autorización para Zoom se enviará 15 minutos antes de iniciar la función correspondiente a través de e-mail.





Mariana Corral fue la última en incorporarse a este proyecto que la entusiasma y le permite volver a lo que es el teatro después de hacer sola varios espectáculos de stand up por streaming.

Antes del estreno la actriz, con amplia experiencia en los escenarios regionales, habló con Río Negro de este espectáculo participativo que nació de la “necesidad de hacer lo que nos apasiona, lo que amamos, que es actuar. Frente a la imposibilidad de hacerlo en una sala, porque la situación que estamos viviendo no lo permite, empezamos a jugar con la idea de hacerlo por streaming”

Lo divertido es que se trata de un show interactivo. Durante el show el público va a recibir encuestas y va a tener que votar, por ejemplo, sobre qué querés que hablen estas amigas. Proponemos un tópico y la gente vota”. Mariana Corral.



Albanesi, Ledda y Malcotti hacía vivos en Instagram “jugando para reírnos un poco, para divertirnos” y allí nació la idea a la que se sumó Mariana de “interpretar a unas amigas que cara a cara son divinas y se adoran y después cuando una se da vuelta, la critican. Criticar es un poco el funcionamiento de los grupos de amigos que en la cara no se dicen nada y después aparecen las críticas por la espalda”, caricaturizar estas situaciones fue lo que impulsó a crear esta obra en proceso, que agrega Mariana, “nació como la necesidad de hacer lo que nos gusta y al no tener una sala, las redes son nuestra sala ahora”.



El espectáculo que se podrá ver por Zoom es una función en vivo pero vía streaming en la que cada una de las “amigas” durante una hora, aproximadamente, estará “en su casa con su conexión y lo que va ver la gente es una reunión virtual de ellas, en la que empiezan a aparecer temas y situaciones”.

“Lo divertido de esto es que es interactivo. Es un show ‘interactivo de improvisación’ porque nosotras tenemos ciertas situaciones ya ‘premoldeadas’ –así es como funciona la improvisación en realidad, los actores tienen situaciones básicas ya preestablecidas–. Durante el show el público va a recibir encuestas y va a tener que votar, por ejemplo, sobre qué querés que hablen estas amigas. Proponemos un tópico y la gente vota”. El ítem más votado será el que aborden las protagonistas.

“Cada sábado se va a transformar en un show diferente, obviamente, porque va a depender de lo que vote la gente” en las tres encuestas que publicarán durante cada show.

Mariana Corral atraviesa los cambios que provoca la pandemia en la actividad teatral como puede y sabe cómo adaptarse. Confiesa que se fue “amigando poco a poco, esa es la verdad. Arranqué muy escéptica cuando empezaron ‘estas cosas del teatro por Zoom’. Mi alma de actriz me decía: esto no es teatro. Adentro mío tenía a una doña que me decía: el teatro es en vivo, presencial. Pero poco a poco no me quedó otra, porque fue la única manera de poder ver algo de teatro en esta cuarentena, que no sabemos cuándo va a terminar. Me tuve que acostumbrar, me tuve que amigar con la idea. Así que estuve viendo teatro, haciendo stand up con muy buen recibimiento de la gente, con mucho público en los vivos que hice. No quedó otra en un momento”.

Ahora, aunque la reapertura de las salas está más cerca, la actriz y directora cree que los shows por streaming llegaron para quedarse “más allá de que volvamos a la normalidad, de que volvamos a la presencialidad, porque en algún momento vamos a volver, va a llegar la vacuna y vamos a volver todos a ser libres y felices nuevamente. Esta modalidad de la actividad vía streaming creo que va perdurar en el tiempo, tengo esa sensación. No en el teatro específicamente, porque nadie más va a querer ver teatro en una pantalla, pero me parece que para algunas propuestas vino muy bien. Lo virtual te da una llegada a un público que en lo presencial no lo tenés. Me pasó con los show que hice que veía gente de otras provincias”.

Las cuatro amigas

Gloria (Lucas Albanesi): mujer trans de 45 años. Actriz y cantante frustrada, vivió una vida acomodada gracias a su marido. Pero ahora está en proceso de separación y todo parece derrumbarse. No tiene pelos en la lengua y hace del chisme una filosofía de vida.

Úrsula (Karina Ledda): una soltera de 46 años viviendo la vida loca. Es técnica en seguridad e higiene y trabaja en una petrolera. Es muy buena para la logística de los chismes. Es desenfada y ocurrente, aunque a veces aplica estrategias (poco aplicables) que roba de Netflix para intentar ayudar a sus amigas.

Nucha (Pau Malcotti): 49 años, casada con un cirujano infantil, tiene 4 hijos. Es odontóloga pero no necesita trabajar. Su vida es tan estructurada que siempre busca algo que la sacuda un poco. Competitiva por naturaleza, decidida a defender su familia y sus logros con uñas y dientes.

Sarita (Mariana Corral): cosmetóloga. 46 años. Tiene su propio centro de estética unisex. Está en proceso de divorcio. Tiene 2 hijos. Suele automedicarse. Pasa del bajón a la excitación en cuestión de segundos. Calma su angustia con la bebida.