Tampoco en Río Negro habrá promoción automática

La evolución de la pandemia es el parámetro en el que se basa Río Negro para decidir la vuelta a las aulas, aunque ya se están poniendo en condiciones las escuelas según el protocolo que todavía está en debate.

Así lo indicó la ministra de Educación provincial, Mercedes Jara Tracchia, quien también adelantó que la postura rionegrina en la reunión con Nación del martes próximo será la de no promocionar automáticamente a los alumnos.

Según explicó, los docentes deben llevar un registro con el proceso de aprendizaje de cada estudiante “ y si llegado el final de ciclo no completó la incorporación de contenidos que se estima necesarios, tendrá que completarlos en el ciclo siguiente. Eso no significa que repita el grado o curso, pero sí que tiene aprendizajes pendientes de completar”.

Dijo que se trabaja en algo puntual para los alumnos de quinto año del secundario y de séptimo grado, pero no está definida la metodología para establecer la finalización del ciclo.

La funcionaria indicó que “estamos avanzando con poner las escuelas en condiciones para un eventual regreso a las aulas, pero no hay fecha establecida ni zonas de la provincia porque todo está supeditado al tema del coronavirus. Lo estamos debatiendo, pero no hay fechas probables. Eso lo analizamos con Salud para trabajar en conjunto”.

“Nuestro objetivo es volver a la escuela y el ciclo lectivo termina según el calendario el 18 de diciembre. Hasta esa fecha hay que ir evaluando la situación”, explicó. Aclaró que el aspecto de condiciones de trabajo para un eventual regreso está acordado con el gremio docente.