Tanteos de emancipación

Carreras entiende que ya es hora de plena autonomía gubernamental. “Tengo que decidir yo. No puedo consultar todo”, insinúa. Límites para el exgobernador.

Aparecen, vagamente, trazos de emancipación.

“Tengo que decidir yo. No puedo consultar todo” es el actual pensamiento de la gobernadora. El destinatario principal: el senador Alberto Weretilneck.

Catriel fue escenario y tiempo de la insinuada liberación.

La esperada inauguración del hospital no ocurrió como se preveía. No existió ningún festejo interno, más allá de la fanfarria pública.

El almuerzo posterior acumuló tensión e incomodidad para las autoridades partícipes. Carreras no ocultaba su malestar y directamente no comió. Renuncia que no alcanzó a los otros asistentes, entre ellos, el exgobernador.

El desaliento de la mandataria tenía un motivo: la ruidosa protesta de desocupados que eclipsó esa ceremonia. Cuando aquel estado mutaba, el enojo recaía en algunos funcionarios, como en el ministro Rodrigo Buteler, enviado anticipadamente para atenuar esa bronca catrielense.

No fue el único. Existió otro: el jefe policial, Daniel Jara, que fue el más dañado, ya que aceleró su reemplazo. Enseguida, Carreras le recriminó las fallas de prevención. Fue testigo Osvaldo Tellería, que esta semana asumirá el mando policial.

Este desplazamiento sorprendió a Weretilneck, pues habían acordado continuidad en la fuerza y eso se renovó a fines de septiembre en ocasión de los recambios en Seguridad. Pero, dos meses después, Carreras trastoca ese núcleo de poder del senador. El uniformado echado es un incondicional suyo y la Policía, más aún su conductor, siempre es la médula de la información suelta en la provincia.

Jara, molesto, dificulta el traspaso, pero el trastorno está en el fastidio del exgobernador, que -por primera vez- se alarmó por sus confines. Llegaron, indirectamente, los reproches a la mandataria. “Ya tengo que decidir yo” fue su respuesta. Pone límites, pero asegura que la destitución policial estaba hablada, con estos plazos, y explica su decisión en disponer un jefe de su confianza frente a las próximas Fiestas, atenta a la conflictividad social para ese momento.

Plus insuficiente y el conflicto hospitalario seguirá. Nación envió 1.300 millones y fue el día de la reforma en el Senado para elegir al procurador, empujada por Weretilneck.

Carreras exagera en su desconfianza, pero Jara realmente orbita en otro sistema. En Catriel, el policía tuvo un apartado reservado con Weretilneck. Fue otro elemento para su expulsión.

El senador transformó su irritación en recados. Carreras entiende que es hora de plena autonomía, pero por momentos titubea cuando el exgobernador insinúa cierta reacción. Hay avisos internos y otros públicos, como reinvindicar a José Rovasio tras su renuncia a la dirección del hospital Zatti. Se sabe que el terapista fue confinado por diferencias con la cartera sanitaria, que terminó con un audio de reproches enviado a la segunda de Salud, Mercedes Ibero. Aún así, el deportado se fue con la valoración del senador por su “compromiso y responsabilidad”.

El conflicto hospitalario sigue, pues el Plus es insuficiente. Ese pago pretende solucionar una falla de origen: las sumas fijas de marzo y septiembre estrecharon los aumentos en salud, esencialmente médicos y profesionales. Sus alzas anuales no llegan al 25% frente a una media del 32% al 35%, incluso con estatales -como docentes- por encima del 40%.

El “estímulo” promedio no llega a los 3.000 pesos, con pagos de unos 1.100 a casi 8.700 pesos, y porcentajes que van del 2% al 8%.

Nadie queda conforme y otros sectores se alistan por más subas diferenciadas.

El gobierno no tiene otro plan y depende de cuánto resistan los autoconvocados, sin organicidad. Marcharán el martes, pero no coinciden en otros planes, como las salidas de las jefaturas de Servicio -que Viedma formalizó hace un mes- o movilizaciones regionales a actos oficiales.

En contrapartida, Carreras recibió el viernes una buena noticia: Nación envío 1.300 millones del préstamo de los 2.600 millones. Ocurrió el mismo día en que el Senado aprobó la reforma para elegir al procurador, bien deseada por el oficialismo y empujada -funcionalmente- por un proyecto de Weretilneck.

Hay fines perdurables, más allá del estrés oficial por un líder remoto y el definitivo despunte de la nueva conducción.