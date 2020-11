Evalúan renunciar los jefes de servicio del hospital de Bariloche

El anunció de la gobernadora, Arabela Carreras, del pago de una asignación estímulo-plus pandemia para el personal del servicio de salud pública en la provincia solo causó mayor indignación. Es más, los jefes de servicio del hospital de Bariloche analizan por estas horas presentar en los próximos días sus renuncias a esos cargos.

El jefe del servicio de Cardiología del hospital Ramón Carrillo de Bariloche, Pedro Zanardo, relató su experiencia en la reunión del martes con la gobernadora y los ministros de Salud, Fabián Zgaib, de Economía, Luis Vaisberg de Gobierno, Rodrigo Buteler.

Zanardo fue uno de los representantes de los empleados autoconvocados del hospital de Bariloche en ese encuentro que se hizo en Viedma. “Después de una introducción de unos 45 minutos en la que la gobernadora planteó la situación de la provincia, llegó el anuncio de un plus pandemia para todo el personal de salud, más un aumento para los jefes de servicio”, contó el médico.

Dijo que los representantes del personal le transmitieron de inmediato que no habían viajado “a buscar” un plus de pandemia ni un aumento fraccionado solo para los jefes de servicio.

“Le preguntamos ¿de cuánto iba a ser ese plus? No lo sabían. Le preguntamos ¿cómo se iba a pagar? Tampoco sabían. Nos citaron a una reunión y ni siquiera habían sacado las cuentas”, lamentó Zanardo.

“Y lo más indignante es que la gente de prensa de un sindicato (ATE) ya había sacado a los medios que ellos habían logrado un plus para todos”, afirmó.

“Le dijimos: ¿para qué nos citan si ya lo tenían todo decidido? Viajamos casi 2000 mil kilómetros desde Bariloche (entre la ida y la vuelta) y 1200 kilómetros los compañeros del Valle para ser espectadores de lujo de algo que habían resuelto con un gremio”, recordó Zanardo. Dijo que hubo momentos de mucha tensión con referentes de ATE. “Nos fuimos indignados de esa reunión”, afirmó.

Después de que regresaron a Bariloche se enteraron de los montos del plus pandemia. El malestar fue mayor. “1.090 pesos en los salarios más bajos y hasta 8.000 pesos en el caso de un médico especialista con 40 años de servicio, que supongo que habrá alguno en la provincia”, advirtió. “Fue irrisorio, lamentable y patético lo que hicieron”, sostuvo.

Dijo que por eso las asambleas de los hospitales rechazaron ese plus porque es una suma no remunerativa, no bonificable, no universal y no permanente. Y rechazaron el incremento a los jefes de servicio porque es una medida “divisoria”.

“Estamos viendo de renunciar todos los jefes de servicio de los hospitales de la provincia”, afirmó Zanardo. Dijo que esa medida se definirá en los próximos días. Pero en el hospital de Bariloche es casi un hecho.

Un plus de 2.800 pesos

“Soy jefe del servicio de cardiología hace unos cinco años y por esa jefatura cobro 2.800 pesos mensuales”, informó. Aclaró que “nadie lo hace por el dinero, sino porque tenemos puesta la camiseta de la salud pública”. Pero el Gobierno de Río Negro no lo reconoce.

“El salario básico de una mucama especializada en terapia intensiva, que entra a quirófano a limpiar toda la habitación para evitar que el paciente se contagie, y que debe prevenir contagiarse ella y a sus compañeros, es de 4.000 pesos y con dos ítems más llega a 7.000 pesos. El resto del salario son todas sumas en negro”, advirtió el médico.

“Le dijimos a la gobernadora que somos imprescindibles, pero ellos no lo entienden así. Por eso, tenemos muchos médicos que se han ido de la provincia, sobre todo, los especialistas más jóvenes”, lamentó. “Los especialistas más viejos seguimos porque tenemos todo armado en esta ciudad y porque tenemos la camiseta puesta de la salud pública”, aseguró.

“En el Gobierno provincial piensan que la cosa está bien y es un error conceptual. El Gobierno rionegrino no está garantizando la salud pública y, por otro lado, tampoco están tomando medidas lógicas”, observó Zanardo.

“Tenemos 1.000 contagiados y casi 4.000 contactos estrechos aislados y contamos con una sola cama de terapia intensiva disponible en el hospital de Bariloche y abrirán al turismo, ¿qué pasa si ocurre un accidente grave?, ¿dónde vamos a atender a esos pacientes?”, planteó.

Reconocimiento del trabajo

Reiteró que el reclamo del personal de la salud pública de la provincia es que el gobierno de Carreras “reconozca el trabajo que hacemos y que aumente los salarios en la medida que pueda”.

Dijo que le habían preguntado a Carreras cuándo abrirían la mesa de la función pública para discutir salarios, y respondió que no la abrirán. “La gobernadora está mal asesorada, queremos que reconozcan la deuda salarial con el sector salud, porque está muy distorsionada toda la estructura salarial”, aseveró.

“Los médicos especialistas estamos ganando cerca de 70 mil pesos con dedicación parcial”, aclaró. “Tienen que buscar alguna solución”, pidió. Y recordó que “los muertos los estamos poniendo los trabajadores. Ya van 11 compañeros muertos en la pandemia, más todos los que están fuera de servicio por estar infectados y aquellas con secuelas”.

“Una mucama o una enfermera deben trabajar 16 horas día por medio para cobrar 30 mil pesos más de salario, pero así no viven, porque solo trabajan”, advirtió Zanardo, que trabaja en el hospital de Bariloche desde hace 16 años. “Soy nacido en el hospital de Bariloche y, por eso, le ponemos tanto esfuerzo”, destacó.