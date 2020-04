Tanya Acosta reconoció que "es difícil volver a casa"

La voleibolista argentina Tanya Acosta, jugadora de Regatas Lima de Perú, mostró su preocupación por no poder regresar al país debido al cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus y aseguró que "está difícil volver a casa".

Acosta comentó que "hice todo lo que demanda la embajada argentina en Perú, pero lo más difícil es que no están entrando vuelos al país" incaico.

Acosta, quien arribó a Perú a fines del año último, procedente de Gimnasia y Esgrima La Plata, admitió que "la familia tiene desesperación".

"A veces me angustio, pero por la incertidumbre, y hay que preparar la cabeza. El tema es que no se sabe cuándo voy a volver e intento no transmitirles mala energía", completó Acosta, de 29 años.

La jugadora argentina, quien fue medalla de bronce con Las Panteras en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, contó cómo vive en Lima. "Acá estamos en cuarentena obligatoria hace un mes. A partir de las 18 hay toque de queda, las calles están militarizadas. Todo es estricto", comentó.

La Liga peruana de voleibol femenino fue suspendida el pasado 27 de marzo. "El último partido acá lo jugamos el 11 de marzo y luego suspendieron los espectáculos deportivos. A la semana la Federación Peruana de Vóley dictó que la Liga quedó cancelada", cerró la jugadora.

Perú registra 14.420 casos de coronavirus, con 348 fallecidos y 6.684 pacientes recuperados.