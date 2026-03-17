Alerta WhatsApp: la función que puede llenar tu celular de virus y cómo desactivarla

Millones de personas usan a diario WhatsApp para enviar fotos, videos, audios y documentos. Sin embargo, una de sus funciones más utilizadas puede representar un riesgo para la seguridad del celular si no se configura correctamente.

Se trata de la descarga automática de archivos, una opción que permite que todo el contenido recibido se guarde directamente en el dispositivo sin necesidad de intervención del usuario.

Por qué la descarga automática puede ser peligrosa

Cuando esta función está activada, WhatsApp descarga de forma automática cualquier archivo que llega a los chats, incluso si el usuario no abre el mensaje.

Esto puede resultar problemático, sobre todo en grupos con muchas personas o cuando se reciben mensajes de contactos desconocidos, ya que facilita la entrada de contenido potencialmente dañino.

Los riesgos de dejar activada esta función

Especialistas en ciberseguridad advierten que esta herramienta puede ser aprovechada por ciberdelincuentes para distribuir archivos maliciosos o enlaces engañosos.

Entre los riesgos más frecuentes se encuentran:

Virus o malware que afectan el funcionamiento del celular

Enlaces falsos diseñados para robar datos (phishing)

Archivos que buscan acceder a información personal

Intentos de hackeo de cuentas o aplicaciones

El problema es que, al descargarse automáticamente, aumenta la posibilidad de que el usuario abra estos archivos sin verificar su origen.

Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp

Para reducir estos riesgos, se recomienda desactivar esta función y así tener mayor control sobre lo que se descarga en el celular.

El procedimiento es simple:

Abrir WhatsApp en el teléfono Ir a Ajustes Ingresar en Almacenamiento y datos Buscar la sección Descarga automática de archivos Desactivar la descarga de fotos, videos, audios y documentos

Una vez realizado este cambio, los archivos solo se descargarán si el usuario lo decide manualmente.

Una medida simple que mejora la seguridad

Desactivar la descarga automática no elimina por completo los riesgos digitales, pero sí suma una capa importante de protección.

De esta manera, cada archivo recibido deberá ser revisado antes de guardarse, lo que reduce la exposición a posibles amenazas.

Clave para el uso diario

En un contexto donde los intentos de estafa digital son cada vez más frecuentes, pequeños cambios en la configuración pueden marcar la diferencia.

Revisar las opciones de seguridad en WhatsApp es una de las formas más simples de cuidar la información personal y evitar problemas en el celular.